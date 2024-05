Jäikö palkka saamatta? Palkkaturvasta voi olla apua, kunhan muistaa olla nopea

”Edellytys palkkaturvan maksamiselle on, että palkka tai muu työsuhteesta johtuva saatava on viivästynyt työnantajan maksukyvyttömyydestä johtuen. Selkein tällainen tilanne on yrityksen konkurssi. Maksukyvyttömyydestä kertovat myös tilanteet, joissa työnantaja ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan tai yhtiö on laiminlyönyt ennakonpidätyksien tilittämisen”, sanoo Taija Numminen.

Tärkein muistettava työntekijän näkökulmasta on, että palkkaturvaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä.

”Jokainen palkkaerä ja saatava erääntyy itsenäisesti. Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukausittain ja niin sanottu lopputili erääntyy työsuhteen päättyessä.”

Palkkaturvan hakemusaika on siis suhteellisen lyhyt ja monella määräaika umpeutuu odotellessa. Tilanteessa ei kannata jäädä odottelemaan, vaan olla nopea.

Palkkaturvana voidaan maksaa enintään 19 000 euroa

Palkkaturvana työntekijälle voidaan maksaa enimmillään 19 000 euroa ja vain riidattomia saatavia. Jos työnantaja kiistää saatavat, eikä niitä pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida maksaa palkkaturvana, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.



“Vaikka tietäisi, että työnantaja tulee kiistämään saatavat, on hakemus tärkeää tehdä pian. Hakemuksen kanssa ei siis voi jäädä odottamaan mahdollisen riitatilanteen päättymistä”, sanoo Numminen.

Päätöstä voi joutua odottamaan



Palkkaturvahakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat ELY-keskuksen mukaan noin neljä kuukautta. Jos asiassa tarvitaan lisäselvityksiä, voi käsittelyaika venyä vielä pidemmäksi.

”Valitettavasti Palkkaturva ei ole kovin nopea ratkaisu tilanteessa, jossa palkka jää saamatta. Tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön, se on kuitenkin ainoa keino varmistaa, että saa omat palkkasaatavansa.”

Palkkaturvaviranomainen perii palkkaturvana maksetut saatavat takaisin työnantajalta tai konkurssipesältä korkoineen.

Palkkaturvalla voi olla vaikutuksia ansiopäivärahaan

On hyvä huomioida, että kun ansiopäivärahaa lasketaan, palkkaturvana maksettu palkka tai muu saatava käsitellään samoin, kuin jos palkat tai saatavat olisi maksettu työnantajan toimesta.

Jos hakee ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, pitää ansiopäivärahahakemuksessa ilmoittaa, jos on hakenut saatavia palkkaturvasta. Ansiopäivärahahakemuksessa ilmoitetaan myös, onko palkkaturva myönnetty tai evätty.

Miten hakemus tehdään?

Palkkaturvahakemuksista vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Etukäteen on hyvä perehtyä palkkaturvan saamisen edellytyksiin ja hakemuksen sisältöön sekä ottaa esille tarvittavat liitteet, kuten esimeriksi palkkalaskelmat tai työsopimus.

”YTK Työelämän jäsenenä voi saada apua Lakikaveri-palvelusta, jos palkkasaatavissa on epäselvyyksiä tai on kysyttävää palkkaturvan hakemisesta”, sanoo Taija Numminen.

Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Siksi esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja ei ole oikeutettu palkkaturvaan.

Muista nämä: