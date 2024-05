Ifille ennätysvahva kasvu – kiinnostus terveyteen näkyy henkilövakuutuksissa

– Ifin ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu, 7,6 prosenttia, on korkein ensimmäisen kvartaalin kasvumme ikinä. Tulos ennen veroja parani 6 prosenttia. Tätä tukivat vahvat sijoitustuotot. Henkilövakuutukset kasvavat tällä hetkellä nopeimmin, mutta vielä ilahduttavampaa on tasainen kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla. Laaja-alainen kasvu kuvaa markkina- ja liiketoiminta-alueidemme moninaisuuden tuomaa vahvuutta. Sääolosuhteiltaan haastava talvi heikensi yhdistettyä kulusuhdetta, mutta alla oleva kehitys on vahva, kommentoi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Henkilövakuutusten kasvu ilmentää yhteiskuntaa

Ifin ensimmäisen vuosineljänneksen myönteisen kehityksen takana oli 7 prosentin kasvu omaisuusvakuutuksissa ja 14 prosentin kasvu henkilövakuutuksissa. Tämä vahvistaa havaintoamme yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitsevasta trendistä: yhä useammat haluavat panostaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa jopa taloudellisesti haastavina aikoina. Lähes puolet kaikista pohjoismaalaisista olisi esimerkiksi halukas maksamaan ennaltaehkäisevistä terveyspalveluista, käy ilmi myöhemmin keväällä julkaistavasta Ifin pohjoismaisesta terveystutkimuksesta.

Korkea asiakastyytyväisyys ja vahvat edellytykset tulevaan kasvuun

Asiakaspysyvyys oli alkuvuonna korkea: kaikilla liiketoiminta-alueilla yhdeksän asiakasta kymmenestä jatkoi asiakkuutta huolimatta korkean korvausinflaation aiheuttamista hinnantarkistuksista. Monipuolisen, maantieteellisesti hajautetun liiketoiminnan ansiosta If on hyvässä asemassa jatkamaan vakaata kasvua.

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ifin tulos ennen veroja oli 356 miljoonaa euroa (337 milj. e), mikä on 6 prosenttia vuodentakaista enemmän. Vakuutuspalvelutulos oli 171 miljoonaa euroa (217 milj. e) ja yhdistetty kulusuhde 86,8 prosenttia (82,4 %). Kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan haastavin vuoden 2010 jälkeen, mikä vaikutti negatiivisesti tulokseen. Ingunn-myrsky lisäsi vahinkoja erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. Äkilliset säävaihtelut aiheuttivat poikkeuksellisen laajalti erilaisia ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja.

– Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt testaavat valmiuttamme – ja samalla koko yhteiskuntaa. Vastuullisuus on kiinteä osa ydinliiketoimintaamme ja olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. Tavoitteemme on kaikissa Pohjoismaissa aktiivisesti tukea entistä vastuullisemman ja resilientimmän yhteiskunnan kehitystä, toteaa Morten Thorsrud.

– Olen hyvin ylpeä siitä, kuinka me Ifissä autamme asiakkaitamme varautumaan ja tuemme heitä, kun jotakin sattuu. Kykyämme vahvistaa markkina- ja liiketoiminta-alueidemme moninaisuus: haasteet yhdellä alueella voidaan kompensoida toisten alueiden vahvoilla tuloksilla, mikä tuo taloudellista vakautta.

Morten Thorsrud,

Ifin toimitusjohtaja

If-konsernin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos

Bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 7,6 prosenttia kiintein valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2023 (Q1/2023: 6,1 %).

Bruttomaksutulo oli 2 095 miljoonaa euroa (1 966 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 171 miljoonaa euroa (217 milj. e).

Nettorahoitustulos oli 189 miljoonaa euroa (126 milj. e).

Tulos ennen veroja oli 356 miljoonaa euroa (337 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 86,8 prosenttia (82,4 %).

Ifin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli 557 miljoonaa euroa (Q1/2023: 525 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 40 miljoonaa euroa (54 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (78,9 %).

If on osa Sampo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Nasdaqin Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Lisätietoja:

If: Outi Kärkkäinen, viestintäpäällikkö, outi.karkkainen@if.fi tai p. 010 514 1962.

Sampo: Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, maria.silander@sampo.fi tai p. 010 516 0031