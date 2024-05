[KVÄÄR] julkistaa ohjelmansa kesäkuulle – sateenkaaritapahtuma tuo Tavara-asemalle lavarunoutta, drag show’n ja queer-idolit

Uusi queer-tapahtumien sarja [KVÄÄR] laajenee torstaina 13.6. koko illan kestäväksi juhlahumuksi Tampereen Tavara-asemalla. Kaikille avoimeen iltapäivätilaisuuteen ja pääsymaksullisiin iltabileisiin jakautuva ohjelma on julkaistu tänään. Tapahtuma juhlistaa kesäkuista Manse Pride -viikkoa.

– Tampere on Suomen henkinen pääkaupunki, ja meidän Pride-bileisiimme saa tulla myös muualta maasta. Kesäkuun [KVÄÄR] on ensisijaisesti kunnianosoitus queer-yhteisölle ja kaikelle sille, mitä yhdessä saamme aikaan, kertoo [KVÄÄR]-tapahtumien taiteellinen johtaja Emmi Nuorgam.

Juhlat alkavat ilmaisella ja ikärajattomalla iltapäiväohjelmalla, jossa esiintyvät Tampereen omat queer-idolit – muun muassa aktivisti ja taiteilija Piki Rantanen sekä vaikuttajat ja podcast-juontajat Joonas Pesonen ja Perttu Jussila. Samalla järjestetään myös [KVÄÄR]in historian ensimmäinen open mic, jossa estradi on avoin kaikille lavarunoudesta ja muista esittävistä taiteista innostuneille.

Camp glamouria ja seksikästä kaaosta

Juhlat huipentuvat Tavara-asemalla järjestettäviin iltabileisiin (K18). Luvassa on muun muassa drag show, jollaista Tampereella ei ole aikaisemmin nähty. Tapahtumatalon lavalle nousevat taiteilijat Boney Ämmä, Friday Mayhem, Gee Gee Van De Slay, Kiukkupussy, Narri Koira ja Valdemar.

– Pride-viikon kunniaksi bileistä tulee toivottavasti täysin överit! Upeat drag-taiteilijamme luovat iltaa varten show’n, joka on täynnä camp glamouria ja seksikästä kaaosta, Nuorgam suunnittelee.

Tanssilattialle tunnelmaa loihtivat DJ Édith Biatch ja hänen Club Nylonista tutut kollegansa Serial Kitty, Sara-Maaria ja Sadness Diaper. Muusta ohjelmasta ja aikatauluista kerrotaan lähempänä tapahtumaa.

Etkot kohti kesäkuun Manse Pride -viikkoa alkavat jo keskiviikkona 8.5., jolloin [KVÄÄR] kutsuu bilettämään Tavara-asemalle ensimmäistä kertaa. R’n’b- ja hip hop -painotteisista seteistään tunnettu DJ Renaz tanssittaa juhlijoita uusien bängerien ja ikonisten hittien tahtiin. Luvassa on myös paikallisten tähtien drag king -esitys.

Tapahtumatalot mukaan We Speak Gay -yhteisöön

Tavara-asemaa ja Tullikamaria pyörittävä Tampereen Kulttuurikamari Oy on tänä vuonna Manse Priden virallinen kumppani. Kummassakin tapahtumatalossa on myynnissä kesäkuun ajan drinkki, josta lahjoitetaan euro jokaista myytyä tuotetta kohden Manse Priden taustaorganisaatiolle Sinuiksi ry:lle.

Tampereen Kulttuurikamari on myös liittynyt hiljattain We Speak Gay -yhteisön jäseneksi.

– We Speak Gay -tunnuksella osoitamme asiakkaille, että olemme sitoutuneita olemaan turvallinen ja sateenkaariystävällinen tapahtumapaikka ja -ravintola. Saavutettavuus- ja yhdenvertaisuustyö on meille todella tärkeää, ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme kouluttaneet kuluneen vuoden aikana koko organisaatiomme työntekijöitä, ja ensimmäinen We Speak Gay -koulutus henkilökunnallemme pidetään pian, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

[KVÄÄR]issä, kuten muissakin Tavara-aseman ja Tullikamarin tapahtumissa, noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa on aina paikalla myös henkilökuntaa, joka on saanut häirintäyhdyshenkilökoulutuksen.

[KVÄÄR]-juhlat ovat avoimia kaikille sateenkaarikulttuurin ystäville, ja niille on suunniteltu jatkoa syksyksi 2024. Liput [KVÄÄR]-iltabileisiin 13.6. tulevat myyntiin keskiviikkona 8.5. Liput toukokuun yökerhoon ovat jo myynnissä Tiketissä. Lisää tietoa tapahtumista löytyy Tavara-aseman nettisivuilta.

Fakta

Mitä? Sateenkaarevat [KVÄÄR]-tapahtumat on suunnattu HLBTIQ+-ihmisille, ja ne ovat avoimia kaikille sateenkaarikulttuurin ystäville.

Missä? Tampereen Tavara-asemalla, joka avattiin tammikuussa 2023. Tapahtumatalo on voittanut muun muassa Tampereen kaupungin Vuoden kulttuuriteko -palkinnon ja Vuoden tapahtumapaikka -palkinnon Industry Awards -gaalassa.

Milloin? Yökerho 8.5. (K18) ja koko illan tapahtuma [KVÄÄR] x Manse Pride 13.6. (ikärajattomaan päivätapahtumaan vapaa pääsy; K18-iltatapahtumaan liput alk. 15 euroa).

Miksi? ”Tampere kaipaa lisää tiloja, joissa saa olla täysin anteeksipyytelemättömästi queer. Me ansaitsemme enemmän elämyksiä omilla ehdoillamme, queer-ihmisiltä queer-ihmisille.” – Emmi Nuorgam