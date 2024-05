Käypä hoito -suositukset julkaistaan jälleen myös ruotsin kielellä

Vuonna 2020 alkaneessa kaksivuotisessa käännöshankkeessa käännettiin kaikki 78 ajantasaista Käypä hoito -suositusta ruotsin kielelle. Hankerahoituksen päätyttyä vuoden 2021 lopussa uusia Käypä hoito -suosituksia on julkaistu vain suomen kielellä.

Nyt tilanteeseen on tulossa muutos.

– Olemme saaneet Käypä hoito -työn rahoitukseen pysyvän korotuksen ruotsinkielisten suositusten laatimiseksi. Jatkossa julkaisemme kaikki uudet suositukset ja suosituksiin tulevat päivitykset kummallakin kotimaisella kielellä. Kääntämättä on jäänyt noin kolmekymmentä suositusta. Seuraavan parin vuoden aikana saamme paikattua tilanteen ja julkaisemme nekin ruotsiksi, Käyvän hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen kertoo.

God Medicinsk Praxis -suositus syntyy käännöstyönä käännöstoimistossa suomenkielisen suosituksen pohjalta. Käännöksen tarkistaa ruotsia äidinkielenään puhuva lääkäri, jonka erikoisalaa suositus koskee.

Käypä hoito -suosituksiin pohjautuvia potilasversioita on käännetty ruotsiksi jo parinkymmenen vuoden ajan. Käännöstyön ovat rahoittaneet Finska Läkaresällskapet ja Odontologiska Samfundet.

God Medicinsk Praxis -suositukset edistävät yhdenvertaisuutta

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia, jotka parantavat terveydenhuollon vaikuttavuutta ja yhtenäistävät hoitokäytäntöjä.

God Medicinsk Praxis -suositusten julkaisu turvaa kielellisiä oikeuksia terveydenhuollossa ja edistää kieliryhmien välistä yhdenvertaisuutta Suomessa. Osaltaan ne tukevat myös lääkärikoulutuksen kaksikielisyyttä, sillä suosituksia käytetään oppimateriaalina lääketieteen opinnoissa.

Lääkärille suositukset ovat päivittäisiä työvälineitä. God Medicinsk Praxis -suositukset koetaan tärkeiksi etenkin kaksikielisissä kunnissa.

– Joillakin paikkakunnilla etenkin rannikkoseudulla ja Ahvenanmaalla valtaosa ihmisistä puhuu ruotsia. Niihin rekrytoidaan lääkäreitä myös Ruotsista. Sillä on iso merkitys, että ruotsia äidinkielenään puhuvat saavat omalla kielellään ajantasaisen tiedon siitä, miten sairauksia hoidetaan ja diagnosoidaan Suomessa, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Bianca Arrhenius.

Ymmärretyksi tuleminen on erityisen tärkeää potilastyössä. Väärinkäsitykset voivat heikentää hoidon tuloksia. God Medicinsk Praxis -suositukset helpottavat työskentelyä monikielisessä ympäristössä. Esimerkiksi suomea äidinkielenään puhuva lääkäri voi tarkistaa God Medicinsk Praxis -suosituksesta täsmälliset termit kommunikoidessaan ruotsinkielisen potilaan kanssa.

– Suomi on virallisesti kaksikielinen maa. Koska Käypä hoito -suosituksilla on vakiintunut asema terveydenhuollossa, on arvokasta, että suosituksia julkaistaan molemmilla kotimaisilla kielillä, Komulainen sanoo.