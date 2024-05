Ensimmäinen Jarmo Karppi -tunnustuspalkinto dosentti Päivi Lähteenmäelle

Päivi Lähteenmäen ansiot ovat merkittäviä sekä tutkimuksessa että kliinisessä työssä. Hän on toiminut Tyksissä lasten hematologian ja -onkologian osastonylilääkärinä vuodesta 2008. Tällä hetkellä hän toimii myös johtajana Tukholman Karoliinisessa instituutissa (Swedish Childhood Cancer Registry and Childhood Cancer Epidemiology Group) sekä EU-hankkeessa, joka kehittää menetelmiä nuorten syöpäselviytyjien elämänlaadun parantamiseksi digitaalisen palvelupolun kautta.

– Päivi Lähteenmäki on laaja-alainen osaaja ja aktiivinen sekä tutkimuksessa että yhteiskunnallisissa tehtävissä. Hän on toiminut useissa lääketieteellisissä ja tutkimusorganisaatioissa myös kansainvälisesti, erityisesti NOPHO:n (The Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) johtokunnassa ja syöpätyypeittäin muodostetuissa työryhmissä. Hänen tutkimuksensa pääpaino on syöpälasten hoitojen jälkeisessä pitkäaikaisseurannassa, kertoo Tyks-Varhan lastenhematologian ja -onkologian palvelualuejohtaja, ylilääkäri Minna Koskenvuo.

TYKS-säätiö perusti vuonna 2023 suurlahjoittajansa nimeä kantavan Jarmo Karppi -tunnustuspalkinnon, joka myönnetään ansioituneelle syöpätutkijalle merkittävästä syöpätautien tutkimustyöstä. Säätiön hallitus jakoi palkinnon nyt ensimmäisen kerran ja se on arvoltaan 15 000 euroa.

– TYKS-säätiön hallitus on ylpeä voidessaan jakaa ensimmäisen Jarmo Karppi -tunnustuspalkinnon Tyksissä uraauurtavaa kehitystyötä ja tutkimusta tekevälle dosentti ja osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäelle. Tyksissä vuonna 2015 toimintansa aloittanut lapsena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutuspoliklinikka jatkokehittelyineen tuo apua aiemmin vähemmälle huomiolle jääneille nuorille aikuisille. Uusilla digitaalisilla avauksilla voidaan vaikeassa taloustilanteessa edelleen kehittää palvelujamme, toteaa TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Pietilä.

Uusia tukimuotoja kehitteillä

Varsinkin kasvuiässä lapsena syövän sairastaneista kaksi kolmasosaa kokee monenlaisia fyysisiä tai psykososiaalisia myöhäishaittoja, jotka usein ilmenevät vasta aikuisiässä. Syöpäselviytyjillä esiintyy ongelmia kouluttautumisessa, työllistymisessä, yleisessä jaksamisessa ja uupumuksessa.

– Ongelmat ovat yhteisiä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisen suosituksen mukaan jokaiselle myöhäisvaikutusten riskissä olevalle tulisi tarjota erikoissairaanhoidon asiantuntijatiimin elinikäinen seuranta. Tällainen vaatii resursseja jo nyt ylikuormitetussa terveydenhuoltojärjestelmässä; psykososiaalisen tuen ja jatkohoidon tarpeet jäävät usein täyttämättä, ja palvelujen saatavuus on epätasa-arvoista paitsi maiden välillä usein myös maiden sisällä. Siksi on rakennettava erilaisia tuen muotoja, kuten e-QuoL-nimisessä EU-hankkeessa, joka kehittää digitaalisen palvelupolun työkaluja. Näin voidaan tarjota nuorille mahdollisuus hallita paremmin terveyttään ja hyvinvointiaan. Meillä Tyksissä palvelupolku liitetään osaksi KAIKU-palvelua, tiivistää Päivi Lähteenmäki

Faktatietoa

Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 550 lasta, nuorta ja nuorta (alle 30-vuotiasta) aikuista Tällä hetkellä 80 prosenttia heistä selviää vähintään viisi vuotta, mutta intensiiviset syöpähoidot jättävät näille eloon jääneille myöhäisiä terveysvaikutuksia ja heikentävät usein heidän elämänlaatuaan.

