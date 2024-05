SDP:n Eloranta: Kirjailijoilta jää edelleen saamatta korvaus lähes miljoonasta saavutettavuuskirjaston lainasta vuosittain – missä viipyy hallituksen esitys?

– Suomessa on ollut vahvana tahtotilana korvata tekijöille kirjallisuuden ilmaista kirjastokäyttöä. Myös saavutettavan kirjallisuuden käyttöä korvataan niin kutsuttujen Celia-korvausten kautta, mutta teknologian kehittymisen myötä korvausjärjestelmän merkitys on hiipunut. Celia-korvausten piirissä olevien teosten määrä on laskenut 10 vuodessa 60 prosentilla. Korvauksen piiriin kuuluu enää alle 1/3 kaikista lainoista eivätkä kirjallisuuden tekijät saa nykyisin suurimmasta osasta teostensa käyttöä minkäänlaista korvausta, Eloranta kertoo.

Niin kutsuttua Celia-korvausta kirjallisuuden tekijöille maksetaan tällä hetkellä vain niistä lainoista, joista jää kappale Celian asiakkaan haltuun. Yhä suurempi osa lainoista on nykyään kuitenkin täysin verkossa olevia digitaalisia lainoja. Kokonaisuudessaan Celia-lainoja tehtiin vuonna 2023 jo yli 1 330 000. Näistä korvauksen piiriin kuuluvat vain fyysiset CD-äänikirjalainat, 295 000 lainaa, ja omalle tietokoneelle ladattavat tiedostolainat, 84 000 lainaa.

– Suomessa olemme pitäneet kunnia-asiana ja periaatteena sitä, että valtio huolehtii kirjallisuuden tekijöiden oikeuksista ja korvaa luovien alojen tekijöille heidän arvokkaan työnsä tulosten ilmaista hyödyntämistä. Jo 2018 eduskunta vaati lausumassaan tekijänoikeuslain muutoksessa lain muuttamista teknologianeutraalimmaksi vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen olisikin jo aika toimittaa eduskunnalle lausuman vaatima esitys, Eloranta vaatii.