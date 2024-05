Original Sokos Hotel Alexandran uudistus on valmistunut – 102 uudistettua huonetta

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Original Sokos Hotel Alexandran yli 100 huonetta ja saunaosaston. Lisäksi hotelliin on rakennettu uusi kuntosali entisen allasosaston paikalle.

− Lähes puolet hotellin huoneista ovat olleet remontin vuoksi poissa käytöstä yli puolen vuoden ajan, joten olemme innoissamme, että pääsemme nyt tarjoamaan kesän sesonkiin majoitusta jälleen koko 236 huoneen kapasiteetilla. Asiakkailla on nyt varaa valita erityylisiä huoneita, joista kaikki vastaavat tämän päivän odotuksia, sillä myös hotellin toinen puoli on uudistettu kokonaisvaltaisesti vuosein 2016–2018 aikana, taustoittaa hotellijohtaja Hannu Nirkkonen.

Uudistuksessa on huomioitu paikallisuus, perheet, sporttiryhmät sekä Alvar Aallon muotoiluperinne. Uudet huoneet ovat pääosin standard-huoneita, valittavana on kolme erilaista tyyliä: Aino, Alvar ja Kilpasilla. Kilpasilla-huone tarjoaa modernin parviratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti lapsiperheille ja sporttiryhmille. Kolme uusituista huoneista on junior suiteja omalla saunalla. Huoneiden sisustuksessa on kunnioitettu modernia klassisuutta. Huoneet ovat tunnelmaltaan herkkiä, kauniita ja ajattomia.

− Huoneuudistuksien lisäksi hotellimme saunaosaston kokonaisvaltainen muodonmuutos lisää entisestään mukavuutta ja viihtyisyyttä yöpyjille. Vastasimme asiakastoiveisiin muuttamalla entisen allasosaston kuntosalikäyttöön. Tänä päivänä asiakkaat arvostavat hyvinvointia ja mahdollisuuksia kuntoiluun hotellivierailujen aikana, Nirkkonen jatkaa.

Naisten ja miesten hotelliasukassaunat pukuhuoneineen ovat täysin uudistettuja. Allasosaston tilalle rakennettu kuntosali on varusteltu monipuolisilla ja nykyaikaisilla kuntoilulaitteilla. Lisäksi tiloihin yhdistyy kaikille yhteinen viihtyisä vilvoittelutila saunan tai kuntoilun jälkeen.

Mielenkiintoinen yksityiskohta uudistuksessa on myös sarja seinämaalauksia Jyväskylään liittyvistä merkkihenkilöistä ja paikoista. Maalauksista vastuussa on Iikka Hackman ja ”huonosti maalatut seinät”. Taideteokset löytyvät hotellin uudistetun osan hissiauloista.



Hotellin aulatilat päivitetään vielä kevään aikana vastaamaan muiden uudistettujen tilojen tyyliä. Hotelliuudistuksen kokonaiskustannus oli noin 8 miljoonaa euroa.