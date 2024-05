Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelastamista kesken

Kokoomuksen Limnell: Suomi vastaa Venäjän hybridivaikuttamiseen yhdessä Nato-maiden kanssa 6.5.2024 12:53:41 EEST | Tiedote

"Nato on ilmoittanut, että sillä on kyky ja valmius vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen. Tilanne on historiallinen Suomelle: mikäli Nato päättää vastatoimista, on Suomi yhtenä 32:sta jäsenvaltiosta päättämässä niiden sisällöistä", kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Limnell tiivistää tilanteen.