Viinilehti valitsi Vuoden hanaviinit 2024

Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2024



Tommasi Graticcio Appassionato 2021 hanapakkaus

Tommasi Viticoltori, Vino Rosso, Veneto, Italia, 448608

Avoin ja vivahteikas tuoksu, jossa on kuivattuja hedelmiä, kuten taatelia ja luumua, sekä lähes hillomaista marjaisuutta: mustaherukkaa, mustikkaa ja tummaa kirsikkaa. Täyteläisestä mausta löytyy tuoksun aromien lisäksi karhunvatukkaa, paahteisuutta ja makeaa mausteisuutta. Kirsikkainen hapokkuus ja pehmeät tanniinit ryhdittävät viinin mehukasta suutuntumaa. Viini jättää tasaisen, vienon kukkaisen, orastavan nahkaisen, paahteisen ja hennon kahvisenkin jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Aromikkaat tummat liharuoat ja riista. Myös kovat, suolaiset juustot.

Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta-laatu

Hinta: 39,98 € (3 l)

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2024

Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2023 hanapakkaus

François Lurton, Vin de France, Ranska, 560638

Nuorekas, aromaattinen ja erittäin tyylikäs tuoksu, josta löytyy herukoita, herukanlehteä, makeaa karviaista ja vihreää yrttisyyttä. Kuivassa ja puhdaspiirteisessä maussa on tuoksun aromien lisäksi kypsän raparperin ja vihreän omenan sävyjä sekä sitruksisia, jopa greippisiä piirteitä. Kypsää hedelmäisyyttä tasapainottaa eloisan raikas hapokkuus, joka tuo lisäksi makuun pituutta. Herukkainen ja hennosti suuta supistava jälkivaikutelma nostaa veden kielelle.

Ruokasuositus: Aromikkaat kala- ja äyriäisruoat. Herkullinen aperitiivi.

Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta-laatu

Hinta: 37,98 € (3 l)

Tuomariston kommentti kilpailusta

Hanaviinien molempien sarjojen kärkikolmikot erottuivat raadin maisteluissa helposti. Viinit osoittautuivat myös tyyleilleen uskollisiksi.

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini on ranskalainen Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 2023. Hillityn herkullisessa ja kesäisessä voittajaviinissä on tyylikkyyttä, raikkautta ja aromaattisuutta. Hopeaa sai Ruppertsberger Trocken Riesling 2023, joka on raikkaan pirteä, mineraalinen, persikkainen ja sitruksinen herkku Saksan Pfalzista. Kolmossijan otti tyylikkäästi tammitettu, eksoottisen hedelmäinen kalifornialainen Lynx Chardonnay Barrel-Aged 2022.

Punaviinien ykköseksi nousi italialainen Tommasi Graticcio Appassionato 2021. Venetolainen viini hurmasi tiiviillä ja täyteläisellä luonteellaan sekä eloisalla ja kypsällä hedelmäisyydellään. Toiseksi tuli lähes hillomaisen mehevä kalifornialainen Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2021. Pronssilla palkittiin mustaherukkainen, makean mausteinen ja paahteinen Maze Shiraz Cabernet Sauvignon 2022, joka tulee South Australian viinialueelta.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden hanaviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén, Antti Rinta-Huumo ja Tomi Salonen) arvioi lähes 150 vakio- ja tilausvalikoiman hanaviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella valittiin viinit finaalipöydän sokkomaistoon. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 16.

Finalistit ja muita kilpailuun osallistuneita viinejä löydät Viinilehden nettisivuilta Viinilehden Vuoden hanaviinit – nämä tonkat ilahduttivat!