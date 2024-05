Herra Ylpöltä ja kotimaiselta designbrändi Finsketiltä uniikki vaatemallisto

Muutama vuosi sitten Herra Ylppö alkoi julkaisemaan Instagramissa 101 elämänohjetta. Anniina Isokangas, joka on toimitusjohtajana Finsketin brändin omistamassa PaaPii Design Oy:ssä, alkoi seuraamaan ohjeita, sillä ne vaikuttivat innostavilta.

”Herra Ylpön somesisällöissä oli myös kiinnostavia maalauksia ja aloin näkemään ne vaatteina. Koska Ylpön elämänohje nro 38 on Ota yhteyttä mielenkiintoisiin ihmisiin, ehdotimme hänelle yhteistyötä. Ja lopputuloksena syntyi tämä vaatemallisto Finsketille”, Isokangas kertoo.

”Tykkään lähteä mukaan yllättäviin projekteihin”



Herra Ylpön ja Finsketin vaatemallisto on valmistettu kokonaisuudessaan Kokkolassa, PaaPii Design Oy:n omassa vaatetustehtaassa. Mallisto koostuu kolmesta erilaisesta unisex t-paidasta sekä yhdestä unisex collegepaidasta. Paidat ovat korkealuokkaista luomupuuvillaa.

”Olen tehnyt kuvataidetta vuodesta -92. Oli yllättävää, että teosteni pohjalta haluttiin tehdä kuosi ja tykkään lähteä mukaan yllättäviin projekteihin. En ollut ajatellut, että sellainen olisi mahdollista. Oli imartelevaa, että minua pyydettiin mukaan ja lopputulos näyttää tosi hyvältä - raikkaalta ja erilaiselta”, Herra Ylppö summaa.

Ajattomuus ja kestävyys yhdistäviä tekijöitä

Suhtautuminen vaatteisiin yhdistää Herra Ylppöä ja kokkolalaista Finsket-brändiä. Trendien seuraamisen sijaan molemmat kulkevat rohkeasti omaa polkuun laatu ja kestävyys edellä.

”En halua enää ostaa halpatuotteita vaan pyrin hankkimaan kalliimpia ja laadukkaampia vaatteita, jotka kestävät ja pitävät muotonsa. En lähde mukaan trendeihin vaan pyrin siihen, että kaikki, mitä teen kestää aikaa. Trendeistä voi poimia jotain mukaansa tai luoda oman trendin. Mulle on tärkeää tehdä omaa juttua. Jo nuoruudessa pukeutuminen oli erottautumiskeino. Nämä meidän uudet vaatteet ovat omanlaisiansa, erottuvat geneerisestä massasta. Vaaleanpunainen Yes I can t-paita on oma suosikkini”, Ylppö pohtii.

*Vaatemallisto on nähtävillä verkkosivustolla 10.5.2024 klo 9:00.