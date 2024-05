Uusi tutkimus kartoittaa inklusiivisuuden todellista tilaa suomalaisessa työelämässä

Inklusiivisuus ja työyhteisöjen monimuotoisuus on nousevat teema suomalaisessa työelämässä. Pakollisen vastuullisuusraportoinnin myötä yhä useampi suomalaisyritys kerää myös tietoa organisaationsa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion tilasta. Kattavaa kuvaa inkluusion kokemuksista ei kuitenkaan saada, jos tietoa oman henkilöstön kokemuksista ei kerätä eri identiteettien mukaan.



”Kansainvälisistä inkluusioselvityksistä tiedämme, että aliedustettujen ryhmien kokemukset poikkeavat enemmistön kokemuksista. Nämä poikkeavat kokemukset eivät tule näkyviin tyypillisissä henkilöstötutkimuksissa, joissa ei kysytä vastaajien identiteeteistä. Olen todella iloinen voidessamme tarjota yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä tätä arvokasta tietoa inkluusion todellisesta tilasta”, tutkimuksen toteuttavan Includia Leadershipin toimitusjohtaja Jonna Louvrier toteaa.



Touko-heinäkuussa 2024 toteutettava tutkimus toteutetaan organisaatiokohtaisella kyselyllä, joka on avoinna organisaation kaikille Suomen työntekijöille. Kyselyn tuloksista kootaan kattava raportti, joka kuvaa inkluusion tilaa organisaatiossa niin enemmistön kuin eri vähemmistöryhmien näkökulmasta sekä osoittaa, miten organisaatio vertautuu muihin alan toimijoihin.



Tutkimuksessa mukana oleva Skanska haluaa tutkimuksen avulla saada dataa olemassa olevan tiedon tueksi.



”Haluamme olla edelläkävijä monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön kehittämisessä. Olemme tehneet systemaattisesti työtä vuodesta 2015 lähtien, jolloin monimuotoisuus tuli osaksi strategiaamme. State of Inclusion 2024 -tutkimus täydentää omaa vuosittaista henkilöstötutkimustamme. Tämä on hyvä mahdollisuus kuulla henkilöstömme näkemyksiä kun valmistaudumme seuraavalle strategiakaudelle”, sanoo Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.



Koko tutkimuksen tulokset Inkluusion tilasta Suomessa julkaistaan Conversations with Inclusion Trailblazers -webinaarissa 15.8.2024. Tilaisuudessa jaetaan State of Inclusion 2024 Winner -tunnus eri toimialojen parhaiten menestyneelle organisaatiolle. Webinaarissa puhuvat kansainväliset huippunimet: Suomen DEI-työn pioneeri ja Nokian entinen Head of Inclusion & Diversity Anneli Karlstedt, Stanfordin yliopiston VMWare Women's Leadership Innovation Labin perustaja Lori Nishiura MacKenzie sekä Brunelin yliopiston henkilöstöjohtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen professori Mustafa Özbilgin.

Lisätietoja osoitteesta: www.includia.fi/soi2024