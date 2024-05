61N vauhdittaa kasvuaan nimittämällä Ari Kuusiston Sales Executiveksi ja Heta Häkkisen Head of Talentiksi

“Myynnin, osaajastrategian ja rekrytoinnin tulee kulkea IT-konsultoinnissa käsi kädessä. Näin voimme taata laadun asiakkaillemme”, toteavat 61N:n Sales Executive Ari Kuusisto sekä Head of Talent Heta Häkkinen. Molemmat liittyivät äskettäin 61N:n tiimiin vahvistamaan elokuussa 2022 perustetun turvallisuus- ja puolustusalaan erikoistuneen IT-konsulttiyrityksen nopeaa kasvua.



KTM Ari Kuusisto aloitti Sales Executiven roolissa toukokuussa. Kuusistolla on pitkä tausta B2B-myynnin johtamisesta teknologia-alalla mm. Nordcloudilla, Symbiolla, Atoksella ja Tiedolla. Hän on auttanut asiakkaitaan haastavissa digitaalisissa muutoksissa ja tuo mukanaan vankan näkemyksen digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista organisaatioiden kehittämiselle ja liiketoiminnan edistämiselle. Roolissaan Kuusisto vastaa myynnin kehittämisestä ja johtamisesta sekä asiakkuussuhteista.



“Olen työskennellyt viimeiset vuodet tiiviisti valtionhallinon toimijoiden kanssa. On ollut ilo huomata, että pystymme 61N:llä tarjoamaan asiakkaillemme todellista turvallisuusalan syväosaamista ja toimialatuntemusta”, kertoo Kuusisto.



Ekonomi ja viestinnän maisteri Heta Häkkinen aloitti Head of Talent -tehtävässä 8.4.2024. Uusi rooli vastaa kasvun myötä nousseisiin korkeisiin rekrytointitarpeisiin, ja tulevina vuosina 61N:n tavoite on rekrytoida yli 100 asiantuntijaa. Rekrytoinnin lisäksi Häkkisen vastuulla on työntekijäkokemus ja työnantajamielikuva. Hän on kerryttänyt HR- ja rekrytointikokemusta erityisesti konsultointi- ja IT-alalla Futuricella ja EY:llä. Häkkinen työskentelee roolissaan 61N:n lisäksi myös Forge Digitalin ja Inviniten kanssa, jotka kaikki kuuluvat Krosswisen IT-konsulttiyritysryppääseen.

“Krosswisen toimialayrityksistä 61N perustettiin ensimmäisenä, ja vain puolessatoista vuodessa tiimimme on kasvanut lähes 30:een henkilöön. Meillä työn merkityksellisyys konkretisoituu joka päivä, sillä kehitämme yhteiskunnan kannalta kriittisimpiä järjestelmiä. Moni asiantuntijamme on tunnistanut tämän merkityksellisyyden arvon arjessaan ja samalla voimme tarjota alan modernin ja parhaan työpaikan”, Häkkinen kuvaa.