Kutsu medialle: Tampereen yliopiston uudet professorit esittäytyvät juhlaluennoilla 16.5.2024

Juhlaluennot järjestetään Tampereen yliopiston kampuksilla torstaina 16. toukokuuta. Kaikille avoimet juhlaluennot ovat tiedekuntien yhteiset, ja niitä pääsee kuulemaan keskustassa, Hervannassa ja Kaupissa kello 10‒12.

Iltapäivällä kello 13.30‒14.30 on lisäksi kaikille yhteinen juhla keskustakampuksella, Päätalon Juhlasalissa (Kalevantie 4). Juhlan ohjelmassa on rehtori Keijo Hämäläisen puhe, kaksi juhlaluentoa sekä kaikkien luentonsa pitäneiden professorien kukitus. Lopuksi on kahvitarjoilu Juhlasalin aulassa.

Medianne edustaja on tervetullut tilaisuuksiin.

Tarkempi ohjelma on julkaistu Tampereen yliopiston tapahtumakalenterissa.

Tutustu uusiin professoreihimme ja heidän tutkimukseensa.