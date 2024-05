Aula & Con kevään ja syksyn 2024 kirjakatalogi

Kesä 2024

Kaunokirjallisuus

Jevhenija Kuznjetsovan uutuus Tikapuut on lämminhenkinen kertomus ukrainalaisista perhesiteistä ja siitä, miten elämän on sodasta huolimatta jatkuttava. Kuznjetsovan edellinen romaani Kysykää Mialta oli EU:n kirjallisuuspalkintoehdokas. Kuznjetsova on tulossa syksyllä kirjailijavierailulle Suomeen.

Annie Lyonsin feelgood-romaani Eudora Honeysett voi hyvin, kiitos kertoo yllättävästä ystävyydestä, joka muuttaa kyynisen vanhan rouvan suhtautumisen elämään – ja ennen kaikkea kuolemaan.

Joissakin piireissä chileläiset runoilijat ovat kuumaa valuuttaa, todistaa Alejandro Zambran romaani Chileläinen runoilija. Se kertoo tarkkanäköisesti isän ja pojan välisestä monimutkaisesta suhteesta sekä perheen todellisesta merkityksestä.

Sami Oskari Lahtisen esikoisromaani Dinosaureeni kertoo miehestä, joka huomaa isänsä kuoltua, ettei osaa surra ja ryhtyy siksi kirjoittamaan lapsuudestaan novelleja. Hätkähdyttävän omaääninen kirjallinen pyörremyrsky.

Leigh Bardugon odotettu Kuninkaan arvet jatkaa huippusuosittua Grishaversumi -sarjaa. Ravkan kuningas Nikolai Lantsov huomaa, että pelaamansa pelin panoksena on Ravkan kuningaskunnan lisäksi hänen oma henkensä. Leigh Bardugo on yksi Aulan menestyneimmistä kirjailijoista.

Iain M. Banksin nopeatempoinen ja mukaansatempaava Aseiden käyttö on scifin klassikkoteoksia. Kirja kertoo Kulttuurista, eräänlaisesta yleisgalaktisesta YK:sta, sekä Cherandenine Zakalwesta, agentista, joka suorittaa huippusalaisia ja osittain moraalisesti arveluttavia tehtäviä Kulttuurin päämäärien saavuttamiseksi.

Dekkarit

Benjamin Stevensonin Jokainen perheestäni on tappanut jonkun tarjoaa uudenlaista sävyä rikoskirjallisuuden kentälle. Stand up -koomikkona tunnetun kirjailijan teos yhdistää klassisen murhamysteerin ja modernin kirpeän huumorin.

Tuire Malmstedtin Luusaari on jatkoa huippusuositulle Metso & Vauramo -sarjalle. Neljännessä osassa kaksikko tutkii kadonneiden nuorten tapauksia, kun poliisiasemalle alkaa ilmestyä valokuvia kadonneista mystisillä saatesanoilla.

Syksy 2024

Sai Sain moderni klassikko Minun kaupunkini reflektoi hongkongilaista identiteettiä nuoren, itseään etsivän Ah Gorin silmin. Tarina vie lukijan suoraan 70-luvun Hongkongin sykkivään sydämeen.

1900-luvun merkittävimpiin italialaiskirjailijoihin kuuluvan Natalia Ginzburgin Rakas Michele on kirjeromaani miehestä, joka poliittisen toimintansa takia muuttaa Englantiin. Hän ylläpitää yhteyttä perheeseensä kaipaavien, surkuttelevien ja kiusoittelevien kirjeiden avulla. Ginzburgin aikaisempi romaani Kieli jota puhuimme oli suurta huomiota herättänyt arvostelumenestys.

Helsinkiläisen Niklas Ahnbergin Poika joka heräsi kuolleista on suositun Daniel Dark -trilogian mielen nyrjäyttävä päätösosa. Ainoa joka voi estää maailmanlopun on Daniel Dark, mutta ensin hänen on raivattava tiensä tuonpuoleisesta.

Helsinkiläiskirjailija Vehka Kurjenmiekan Talventaitto jatkaa upeaa Merenkehrä -sarjaa. Toisessa osassa lukija pääsee tutustumaan Merenkehrään ennen kellopelimurhaajia ja Akatemiaa, paikkaan, jossa kesänkaataja Alati ja talventaittaja Kaiho kohtaavat ensimmäisen kerran.

Olivia Blaken Atlas – Paradoksi jatkaa erityisesti TikTokissa supersuosion saavuttanutta Aleksandrian seuran tarinaa. Viisi maagikkoa kuuluu onnekkaiden seuraan. Pian he joutuvat odottamattoman ja vaikean valinnan eteen.

Karsten Dussen Murhat ja mindfulness edustaa saksalaisen rikoskirjallisuuden huippua. Lakimies Börn Diemel pakotetaan vaimon toimesta mindfulness-seminaariin, jossa huomaa, että kurssi tarjoaa taitoja, joita hän voi hyödyntää työssään – tappavin seurauksin.

Lynn Messinan 1800-luvulle sijoittuva Kohtalokas kihlaus jatkaa Beatrice Hyde-Claren tarinaa. Neljännessä osassa Abercromien kreivitär pyytää vastakihlautunutta Beatricea auttamaan tätä erään pulman ratkaisemisessa, joka saattaa liittyä nuoren naisen menneisyyteen kahdenkymmenen vuoden takaa.

J. J. Arcanjon Salaisuuksien saari on Varkaiden akatemia -sarjan kolmas osa. Hurja seikkailutarina varkaista, itsevalitusta perheestä ja siitä, mitä hyvän tekeminen todella tarkoittaa.

Tuire Malmstedtin Kaikki valta maan päällä. Uskonnolliset kultit Suomessa luo katsauksen kotimaisten kulttien maailmaan. Dekkarikirjailijan herkällä silmällä kirjoitettu teos reflektoi erityisesti lahkojohtajien uskoa, vallankäyttöä ja manipulointia.

