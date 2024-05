Ivana Helsinki avaa myymälän Naantaliin

Muotisuunnittelija Paola Suhosen perustama Ivana Helsinki on Suomen kansainvälisesti tunnetuin muoti-, muotoilu- ja taidebrändi, joka juhli viime syksynä 25-vuotisjuhlavuottaan. Ivana Helsinki & Friends -konsepti jalkautuu kesän ajaksi useisiin eri suomalaiskaupunkeihin. Naantalissa myymälä avautuu perjantaina 24. toukokuuta ja on avoinna joka päivä elokuun loppuun asti. Ivana Helsinki -vaatebrändin lisäksi myytävänä on muun muassa Suhosen tekemää taidetta, kirjoja, valokuvateoksia sekä Ivana Helsingin kumppanituotteita.

Ivana Helsinki on tunnettu ennen kaikkea mekoistaan, joissa yhdistyvät skandinaavinen estetiikka, slaavilaisuus sekä nostalginen vintage-maailma.

– Naantalin myymälään on tulossa paljon värejä, printtejä ja kesäisiä malleja, luvassa on oikea mekkojen karkkikauppa. Kokovalikoimamme on myös designer-brändille poikkeuksellisen laaja, 34:stä aina 50:een, Paola Suhonen kuvailee.

Liiketila myymälälle löytyi Naantalin Vanhankaupungin rannasta, niin sanotusta Snickarin talosta, jota operoi Sunborn Saga Oy. Talon toisessa päädyssä toimii ravintola Snickari.

– Olemme iloisia voidessamme tarjota kansainvälisesti tunnetulle muotibrändille mahdollisuuden olla osa Naantalin kesäelämää. Uskomme, että tämä yhteistyö lisää osaltaan kiinnostusta tulla Naantaliin ja Vanhaankaupunkiin niin paikallisten kuin matkailijoidenkin keskuudessa, uskoo Sunborn Saga Oy:n toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi.

Kivijalkakauppa on vastuullisuutta

Ivana Helsinki on tullut tunnetuksi myös vastuullisuudestaan. Muotibrändi lanseerasi viime syksynä Pariisin muotiviikoilla Edition of 50 Pieces -vastuullisuuskonseptin, joka tarkoittaa, että jokaista Ivana Helsingin tuotetta valmistetaan jatkossa ainoastaan 50 kappaletta ja vaatteet myös numeroidaan.

– Tuotantomaksimiin sitoutuminen on täysin uudenlaista vastuullisuutta vaateteollisuudessa. Joitain kokoja ei siis löydy valikoimasta paria kappaletta enempää. Idea on lainattu taidemaailmasta, jossa originaaleista teoksista nähdään numeroituja sarjoja. Uskon siihen, mitä vähemmän kulutetaan, sitä enemmän ostettuun vaatteeseen muodostuu arvolatausta, Suhonen linjaa.

Suhosen mukaan vastuullisuutta on myös jalkautuminen ihmisten keskelle kivijalkaan.

– Vastuullinen kaupankäynti edellyttää aitoja kohtaamisia ja mahdollisuutta nähdä ja kokea vaatteet paikan päällä. Siksi suosin ehdottomasti kivijalkamyymälöitä, joissa asiakkaat voivat sovittaa vaatteita, kokeilla miltä ne tuntuvat päällä ja rakastua niihin oikeasti. Odotammekin jo kovasti kesän kohtaamisia Naantalin sydämessä, Suhonen kertoo.

Ivana Helsinki & Friends pop up -myymälä Naantalissa 24.5.–31.8.2024

Aukioloajat: ma-pe 12–19, la 12–18 ja su 12–17

Paikka: Snickarin talo, Mannerheiminkatu 2, Naantali

