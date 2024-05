Kainuussa kevättulvasta odotettavissa edelliskevään kaltaista eli keskimääräistä suurempi

Kainuussa lämmin sää on huhti-toukokuun vaihteessa jouduttanut lumen sulamista ja nostanut vedenpintoja nopeasti. Kuitenkin sään ennustetaan jatkuvan viileänä tällä viikolla, mikä hidastaa pintojen nousua. Säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä toukokuun alun keskimääräistä tasoa tai hiukan sen yläpuolella. Suomussalmen Kiantajärven pinta on vielä hiukan keskimääräistä alempana. Oulujärven pinta on kevään keskimääräistä tason tuntumassa ja sen odotetaan nousevan hiljalleen lähiviikkojen aikana. Oulujärven juoksutus on ollut kauden tavanomaista tasoa suurempi. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat myös lähteneet nousuun ja ovat paikoin ajankohdan keskimääräistä korkeammalla.

Lunta on vielä paikoin reilusti sulamatta Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien yläpuolisilla alueilla. Luonnontilaisilla järvillä kevättulvista onkin odotettavissa hiukan keskimääräistä suurempia. Esimerkiksi Lammasjärven vedenpinnan ennustetaan nousevan lähelle viime kevään kevättulvahuippua toukokuun lopulla. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena tulvat toteutuvat.

Tulviminen ja jäiden lähteminen liikkeelle voivat aiheuttaa vahinkoa myös rantarakenteille vesistöjen rannoilla. Ranta-asukkaiden ja mökkiläisten on syytä varautua ennakolta kevättulviin tarkastamalla muun muassa rannoilla olevat rakenteet ja syksyllä alas jääneiden veneiden kiinnitykset.

Kainuun ELY-keskus, Kainuun pelastuslaitos ja Kuhmon kaupunki seuraavat vesitilanteen kehittymistä ja ovatkin pitäneet vuotuisen kevään vesitilannepalaverin huhtikuun lopulla.

Ehdotuksista Kainuun tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelusta on käynnissä kuuleminen 15.3.–17.6.2024. Palautteen voi antaa sähköisen lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon. Epävirallisista palautetta voi myös antaa suoraan digitaalisiin tulvariskien alustavan arvioinnin tausta -asiakirjoihin. Kuulemisaineistoa voi hakea kuntakohtaisesti tulvariskien hallinta -sivulta vesi.fi-palvelusta.

Tietoa vedestä ja vesistöistä sekä ajankohtaisen vesitilanteen löytää vesi.fi-palvelusta.