Pohjois-Karjalassa satoi keskimääräistä enemmän huhtikuun aikana

Pohjois-Karjalaan ennustetaan harvinaisia kevättulvia 23.4.2024 11:11:50 EEST | Tiedote

Pohjois-Karjalaan ennustetaan keskimääräistä suurempaa kevättulvaa. Huhtikuun alkupuolen lämpöaalto ja sateet ovat saaneet vedenpinnat ja virtaamat nousemaan nopeasti. Viinijärven vedenkorkeus on ylittänyt ajankohdan korkeimman mitatun lukeman ja vedenpinnan ennustetaan nousevan vielä noin 40 cm. Viinijärven vedenpinta on nyt noin tasolla N60+79,15 m, mikä on 45 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi.