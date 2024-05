VR:n kaukoliikenteessä tehtiin huhtikuussa lähes 1,3 miljoonaa matkaa – yhä useampi valitsee vapaa-ajalla kulkuvälineeksi junan

VR voitti uuden bussiliikenteen ostoliikennöintisopimuksen Tukholmassa 2.5.2024 14:40:00 EEST | Tiedote

VR on voittanut uuden ostoliikennesopimuksen linja-autoliikennöinnin operaattorina eteläisessä Tukholmassa, Tyresön alueella. Sopimus on 10 vuoden mittainen ja alkaa kesäkuussa 2025. Sopimuksen arvo on noin 215 miljoonaa euroa.