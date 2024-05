Kehä I:llä Keilaniemen tunneli kiinni öisin 13.–17.5 sekä 20.–22.5. ja 27.–31.5.2024

Espoon Otaniemessä Keilaniemen tunneli suljetaan 13.5. –17.5.2024 kello 22.00–05.00 huolto- ja kunnossapitotöitä varten.

Myöhemmät sulut 20.–22.5. ja 27.–31.5.2024 kello 22.00–05.00 ovat tunnelin määräaikaistarkastusta varten.

Sulun aikana Kehä I:n liikenne länteen pyritään ohjaamaan Vt1:n ja Kehä II:n kautta. Kehä I:n liikenne itään on mahdollista kulkea Kehä II:n ja Vt1:n kautta tai vaihtoehtoisesti Keilaniementien kautta. Tunnelin lähialueen liikenne menee ohessa olevan karttakuvan mukaisesti.