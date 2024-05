Kasvattajille on taattava mahdollisuus keskittyä toteuttamaan kasvatus- ja opetustehtäväänsä kokonaisvaltaisesti

Tarkista ensiapuvälineet mökillä 27.3.2024 15:09:13 EET | Tiedote

Mökillä on tapana puuhastella kaikenlaista, ja silloin myös sattuu ja tapahtuu. Ensiaputaidon ja -tarvikkeiden merkitys korostuu, kun lähimpään päivystykseen on enemmän matkaa kuin ruuhkakeskuksissa. Mökkikauden alussa on siis hyvä tarkistaa, että pieniin ja isompiinkin haavereihin löytyy riittävästi ensiaputarvikkeita, niitä osataan käyttää, ja että niissä on käyttöikää jäljellä.