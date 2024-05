Vihreät mepit vaativat pakotteita Israelille ja toimia kansanmurhan estämiseksi Gazassa

Kirje liittyy Israelin sotatoimiin Rafahissa, johon on paennut arviolta 1,4 miljoonaa ihmistä sodan alettua. Israel ei ole esittänyt uskottavia evakuontisuunnitelmia tälle väestölle ja myös Israelin turvallisiksi määrittämät vyöhykkeet ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi.

“Rafahin tilanne on toivottoman huono. Israelin hyökkäys on laajentunut ja humanitaarisen avun kulkureittejä on suljettu. Apua ei enää pääse ihmisille. YK varoittaa pohjoisen Gazan olevan jo täydessä nälänhädässä ja eteläinen alue on nyt sulun myötä joutumassa uhkaavasti samaan. Yli 2 miljoonaa ihmishenkeä on vaarassa”, Ville Niinistö kuvaa.

“Noin puolet Gazan väestöstä ovat lapsia. Nämä lapset ja siviilit eivät ole syyllisiä Hamasin tekemiin iskuihin. Siviilit on saatava turvaan pommituksilta ja humanitaarisen avun piiriin”, Alviina Alametsä kommentoi.

“EU:n on otettava käyttöön Israelin ja EU:n yhteistyösopimuksen sisältämät kaikki poikkeusmenettelyt Israelin pakottamiseksi lopettamaan siviileihin kohdistuvan järkyttävän väkivallan”, Heidi Hautala sanoo.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle ja Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suunnatussa kirjeessä vaaditaan EU:ta asettamaan pakotteet Israelia vastaan ja suojelemaan kansainvälisen tuomioistuimen asettamien ehtojen noudattamista kansanmurhan estämiseksi.