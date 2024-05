Palkittu Taste of Archipelago sekä ravintola Tammiston Kuulas tuovat elämyksellisen kesäpäivän jälleen Naantaliin

Paikallisten suosioon muutamassa kesässä noussut Ravintola Kuulas myy kesäkeittiöstään katuruokatyyppisiä annoksia, laadukasta juomaa sekä palkittuja Piknikkorejaan nautittavaksi vaikka omenapuun alla.

Kuusi pienpanimoa ja -tislaamoa saapuu maistattamaan tuotteitaan Turun Ruokaviikkojen aikana järjestettävään tapahtumaan. Tänä vuonna mukana ovat Heidell´s Distillery Company, Turku Distillery Ltd, Pure Nordic Distillery, Nude cider, Mallassepät sekä Moctells, joka tuo tapahtumaan palkittujen baarimestareiden kotimaiset, tislatut alkoholittomat tuotteet. Tapahtumassa voi myös nauttia Kuulaksen viinilistalta huippusomelier Samuil Angelovin valitsemia viinejä.

Aikuiseen makuun suunniteltu ruoka- ja viinifestivaali tarjoaa upeat puitteet musiikin ja makujen kera elämykselliselle kesäpäivälle.

Taste of Archipelago on oodi hyvälle ruoalle, juomalle ja yhdessäololle tarjoten inspiroivan elämyksen yhä useammalle. Elävä musiikki on ollut alusta lähtien Kuulaksen tapahtuma- tarjonnassa Portailla Soi! konserttien muodossa. Festivaaleille on haluttu tuoda tänä vuonna kaksi artistia, jotka puhuttelevat kohderyhmää, monilahjakas laulaja-lauluntekijä Paul Elias sekä soulin kuningatar Emilia Sisco.

Vuoden ruokamatkailutuote 2023

Tapahtuma palkittiin yhdessä Tammiston Kuulaan Piknikkorin kanssa Valtakunnalliseksi Vuoden Ruokamatkailutuotteeksi 2023. Nyt molemmista pääsee nauttimaan Tammiston omenapuiden alla.

Kesäinen tapahtuma tukee pienpanimoita ja -yrityksiä toimien suunnannäyttäjänä vastuulliselle festivaali - ja alkoholikulttuurille. Tapahtuman juontaa Pasi Kuronen. Pasi on pitkänlinjan ravintola-alan ammattilainen sekä lähiruuan puolestapuhuja.

Toiminnalla haluamme edistää monimuotoista ja vastuullista tapahtuma-alaa, tuoden yhteen täysi-ikäiset, elämyksistä nauttivat Foodiet, tapahtumantuottaja Lotta Leinonen iloitsee.

Tapahtumaan myydään rajallinen määrä lippuja. Lippuja voi ostaa etukäteen tapahtuman sivuilta https://www.tammiston.com/kuulas/tapahtuma/

Lisätiedot:

Anu Vaissi-Harismaa, yrittäjä Tammiston tila ky

anu@tammiston.com, p. 044 5104293

Lotta Leinonen, tapahtumantuottaja

lottavalpuri@gmail.com