Jokilaakson Juuston pakkaus palkittiin New Yorkissa

Palkinnon vastaanotti suunnittelija Saana Hellsten New Yorkissa toukokuun 8. päivänä. Kirkastettu Voi -pakkaus voitti kultaa kilpailun Dairy and dairy alternatives -kategoriassa. The Dieline Awards -kilpailuun osallistui yhteensä 1500 työnäytettä 35 eri maasta.

”Pakkaus on raikas yhdistelmä modernia ja perinteistä ja erottuu väreillään ja rohkealla typografialla kilpailijoistaan. Koen, että palkinto on suuri tunnustus onnistuneesta pakkausuudistuksesta, sillä The Dieline Awards on alan isoimpia ja tunnetuimpia kilpailuja. Kirkastettu Voi -pakkaus on hieno esimerkki siitä, miten suunnittelijan ja asiakkaan onnistunut yhteistyö luo parhaan tuloksen”, kertoo Hellsten.

Voiton taustalla on pakkausuudistus, joka ilmentää Kirkastettua Voita selkeästi ja tyylikkäästi. Pakkausuudistus on osa Jokilaakson Juuston laajempaa brändiuudistusta.

“Pakkausuudistuksen lähtökohtana toimi kirkastetun voin käyttöyhteys erinomaisena paistorasvana. Halusimme suunnitella pakkauksen, joka tuo esiin tätä ydinasiaa ja samalla erottuu hyllyltä houkuttelevalla ja informatiivisella designillaan", kommentoi Jokilaakson Juusto Oy:n markkinointipäällikkö Laura Luomanperä.

Kirkastettu Voi on osoittautunut erinomaiseksi paistorasvaksi sen korkean palamispisteen ansiosta. Se on saavuttanut suuren suosion sekä kuluttajien että HoReCa-alan keskuudessa tarjoten herkullisen ja helpon vaihtoehdon ruoanlaittoon.

Jokilaakson Juuston Kirkastettu Voi on osa tuoteperhettä, johon kuuluu myös Jokilaakson Juuston Ruskistettu Voi.