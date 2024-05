Juha Itkosen Sivuraide kertoo ensirakkauden voimasta – audiodraaman rooleissa kuullaan näyttelijät Eeva Soivio, Jarkko Lahti ja Heidi Herala

Elina ja Jönssi törmäävät junassa. Vaikka yhdeksänkymmentäluvun lukioajoista on kulunut pari vuosikymmentä, he muistavat heti, millaisia he olivat toistensa seurassa. Jönssin äidille Riitalle Elina on ollut kuin oma tytär, ja jokainen heistä kantaa mielessään muistoja, joista kaikista ei ole helppo puhua.

Juha Itkonen kertoo aina nauttineensa dialogin kirjoittamisesta. “Kaikkein ihaninta on kirjoittaa dialogia näyttelijöille. Sivuraiteen kehittelyssä jo pari vuotta mukana olleet Eeva Soivio ja Jarkko Lahti ovat rooleihinsa täydelliset. Riitan rooliin saimme mukaan upean konkarin Heidi Heralan. On ihmeellistä, miten paljon näin taitavat näyttelijät pystyvät ilmaisemaan pelkällä äänellään. Kun visuaalisia ärsykkeitä ei ole, omat korvat tarkentuvat. Kuuntelukokemus on intiimi: aivan kuin istuisi samassa junanvaunussa näiden henkilöiden kanssa ja kuuntelisi heidän puheitaan”, Itkonen kuvailee.

“On aina palkitsevaa näytellä hyvää, lämmintä, humaania ja luonnollisesti soljuvaa tekstiä. Sivuraiteen henkilöt ja teemat ovat kiinni tässä ajassa. Elinan ja Jönssin rakkaustarina tuo jollain tavalla mieleen tämän ajan Romeon ja Julian, tarinan traagisesta ja mahdottomasta rakkaudesta, joka kuitenkin kestää ikuisesti”, Eeva Soivio kertoo.

Työryhmään kuuluvat kirjailijan ja näyttelijöiden lisäksi äänisuunnittelija Miki Brunou ja kustannustoimittaja-dramaturgi Niina Miettinen.

Vuodesta 2003 kaunokirjallisuutta julkaissut Juha Itkonen on yksi kotimaisen nykykirjallisuuden näkyvimmistä nimistä. Hän on kirjailijanurallaan työskennellyt myös teatterin parissa, mm. KOM-teatterissa ja Q-teatterissa. Syksyllä 2024 Tampereen teatterissa saa ensi-iltansa näyttämösovitus Itkosen Ihmettä kaikki -romaanista.

Juha Itkonen: Sivuraide

Kesto 3 tuntia

Ilmestyy Storytelissä 20.5. ja syksyllä 2024 myös muissa lukuaikapalveluissa