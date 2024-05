SDP:n Pinja Perholehto: Hardcore-pikamuodin markkinointi kiellettävä EU-tasolla

– Kiinalaisten Temun ja Sheinin kaltaiset pikamuotikaupat tuovat päivittäin markkinoille tuhansia uusia, toinen toistaan halvempia tuotteita. Viime vuosina on nähty esimerkkejä, joissa muotiviikoilta esitellystä tuotteesta on alle vuorokauden päästä tarjolla halpatyövoimalla tuotettu versio. Vaatteet on usein valmistettu epäinhimillisissä työoloissa ja voivat sisältää ympäristölle ja ihmisille haitallisia kemikaaleja. Halpa hinta ja erityisesti nuorille suunnattu, erittäin aggressiivinen markkinointi saavat kuitenkin aikaan sen, että vastuullisten yritysten on vaikeaa kilpailla HC-pikamuotijättien kanssa. Tilanne on kestämätön, Perholehto korostaa.

HC-pikamuotijättien ongelma on, että ne houkuttelevat ihmisiä ostamaan suuria määriä uusia ja halpoja vaatteita hetken mielijohteesta. Temun ja Sheinin kaltaisten verkkokauppajättien tuotteet ovat usein myös niin huonolaatuisia, että ne päätyvät käytön päätteeksi suoraan roskakoriin kierrätyksen sijasta.

– Ilmasto ja ympäristö eivät kestä nykyistä tuhlailua. Ranska on jo havahtunut ongelmaan ja on puuttumassa pikamuotijättien toimintaan ensimmäisenä maana maailmassa. EU:n tulisi ottaa Ranskasta mallia ja säätää tulevalla kaudella laki, jolla rajoitettaisiin HC-pikamuodin myyntiä ja kiellettäisiin sen markkinointi. Tämä suojelisi myös kotimaisia ja eurooppalaisia tuottajia sekä työntekijöiden oikeuksia, Perholehto korostaa.

EU:n tulee varmistaa, että Euroopassa myytävät tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia sekä ympäristön ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Euroopalla on riittävästi valtaa sanoa HC-pikamuotijäteille ja muille epäeettisesti toimiville yrityksille: teidän on pystyttävä parempaan.

– Ei voi olla niin, että EU:n ulkopuoliset yritykset käyttävät kilpailuetuna halpaa hintaa, joka saavutetaan pakkotyövoimalla ja ympäristölle haitallisella tuotannolla. Tulevaisuudessa eurooppalaiset markkinat tulisi sulkea kokonaan epäeettisissä oloissa valmistetuilta tuotteilta. Seuraavan Euroopan parlamentin on käytettävä tätä valtaa, Perholehto päättää.