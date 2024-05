“Yritysten vastuusta puhutaan jatkuvasti, mutta mainos- ja viestintätoimistot ovat tähän asti jääneet keskustelun ulkopuolelle. Viherpesukilpailun ehdokastöistä näkee, että virheellisille ympäristöväittämille ja lähempää tarkastelua kestämättömille vastuullisuuspuheille riittää sekä tekijöitä että tilaajia. Minusta on hyvä asia, että yritykset kertovat vastuullisuusteoistaan myös mainonnan keinoin. Se täytyy kuitenkin tehdä rehellisesti. Muussa tapauksessa kyseessä on viherpesu”, Vuoden huiputus -kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.

Kuluneen vuoden törkeintä viherpesutekoa markkinointiviestinnän ja mainonnan alalta etsivässä Vuoden huiputus -kilpailussa ovat tänä vuonna ehdolla kotimaisista yrityksistä muun muassa Atrian biohajoavan pakkauksen mainoskampanja, HKScanin Kariniemen Kananpojan “Omasta mielestä hyvin kasvatettua kananpoikaa”-mainos, St1:n Puhtaan energia tekijä -mainos, metsäalan toimijoiden Metsien Suomi-kampanja, Kemianteollisuuden biopolttoainekampanja Kinkkutemppu ja Metsä Groupin Lambi- ja Serla-brändeille tehty “Meillä ei ole varaa”-mainoskampanja.

Kariniemen kananpoikien mainoksen takaa löytyy suunnittelutoimisto SEK. Metsien Suomen on suunnitellut viestintätalo Miltton, joka on suunnitellut myös kemianteollisuuden Kinkkutemppu-tempauksen alkuperäisen konseptin. MetsäGroupin mainoskampanjan on suunnitellut Hasan & Partners. Atrian mainostoimisto on TBWA. St1:n markkinointiviestinnän kumppanina on kilpailuaikana toiminut julkisten lähteiden mukaan Ivalo Creative. Greenpeace selvitti kilpailuehdokkaiden mainostoimistot julkisten lähteiden perusteella ja antoi toimistoille mahdollisuuden kiistää tai tarkentaa osallisuuttaan.

“Listan toimistot ovat vakiintuneita suomalaisen markkinointiviestinnän tekijöitä, joilla on alan palkintoja ja mainetta. Se, että näin nimekkäissä toimistoissa on sorruttu viherpesuun ja kestämättömien vastuullisuusmielikuvien luomiseen, osoittaa, että alalle tarvitaan lisää kestävyysosaamista ja vastuunkantoa. Nämä toimistot luovat viherpesun avulla lisää kysyntää ilmaston ja luonnon kannalta kestämättömille toimintatavoille. Kun yhteiskunta pyrkii jokaisella sektorillaan kohti kestävämpää ja luonnon paremmin huomioivaa toimintaa, mainostoimistojen on korkea aika tunnistaa oma vastuunsa”, Sipiläinen jatkaa.

Vuoden Huiputus on vuosittainen kilpailu, jossa etsitään yleisöäänten ja tuomariston äänin vuoden törkeintä viherpesutekoa, eli viestintäkampanjaa tai mainosta, jonka ympäristö- ja kestävyysväitteet eivät pidä paikkaansa tai luovat tilaajastaan valheellisia tai harhaanjohtavia mielikuvia. Tämän vuoden kilpailun voittajat julkistetaan 15.5. palkintogaalassa, joka pidetään Vuoden Huiputus-galleriassa klo 17 alkaen, osoitteessa Hämeentie 27, Helsinki. Tilaisuus on medialle avoin.



Yhteystiedot



Juuso Janhunen, tiedottaja

040 482 5541

juuso.janhunen@greenpeace.org



Touko Sipiläinen, maajohtaja, Vuoden Huiputus -kilpailun juryn puheenjohtaja

044 239 4404

touko.sipilainen@greenpeace.org