Nämä merimuseot on valittu ehdokkaiksi – suomalaiset valitsevat suosikkinsa!

Katso vuoden 50 suosituinta museota – näissä kohteissa suomalaiset vierailivat eniten! 22.12.2023 16:29:37 EET | Tiedote

Suomalaiset rakastavat museoita vuosi vuodelta enemmän. Museokortilla on vierailtu museoissa ennätysmäärä tänä vuonna. Museokortti-käyntejä on kertynyt huimat 2,5 miljoonaa, joka on 47 % enemmän kuin viime vuonna. Listasimme vuoden suosituimmat museot.