Maistuva Päivä esittelee ruoka-alaa ja urapolkuja maistuviin ammatteihin

Yritysvierailuilla nuoret saavat tietoa ruokien ja juomien valmistuksesta, ruoka-alalla työskentelevien urapoluista ja työtehtävistä sekä pääsevät maistelemaan esimerkiksi uutuustuotteita.



Teemaviikolla ovensa koululaisille avaavat esimerkiksi Juustoportin meijeri ja liikennemyymälä Jalasjärvellä sekä Halvan makeistehdas Vantaan Pitäjänmäessä. Nuorten kohtaaminen ja keskustelut heidän kanssaan ovat yrityksille tärkeitä.



– Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme työntekijöitä. Haluamme tehdä yritystämme ja työtehtäviämme tutuksi jo tässä vaiheessa. Ehkä joku heistä innostuu opiskelemaan meijerialaa tai kiinnostuu kokin opinnoista vierailtuaan meillä, Juustoportin henkilöstöasiantuntija Brita Maunuksela kertoo.

– On kiva kohdata nuoria, joilla valinnat jatkokoulutuksen suhteen ovat vasta edessä. Kerromme heille erilaisista työtehtävistä makeistehtaalla sekä perheyrityksen pitkästä historiasta, Halvan markkinointipäällikkö Tanja Mäntymäki kertoo.

Tuotekehitys kiinnostaa, monipuolisuus yllättää



Halvan makeistehtaalla vierailun kohokohta on tuotemaistatus, jossa nuoret pääsevät maistelemaan uutuuksia ja kertomaan niistä mielipiteensä.



– Nuoria kiinnostaa tuotteiden kehittäminen ja siitä syntyy yleensä paljon keskustelua. He haluavat tietää esimerkiksi mistä ideat uutuuksiin tulevat, miten tuotteita kehitetään ja millaisella aikataululla uutuustuotteita testataan ennen kuin ne lähtevät myymälöihin, Mäntymäki sanoo.



Myös Juustoportilla on huomattu tuotekehityksen kiinnostavan. Ruokien ja juomien kehittäminen onkin yksi esimerkki alan työtehtävistä ja tarvittavasta erityisosaamisesta.



– Meille tulee paljon kysymyksiä erityisesti meijerityöstä ja tuotekehityksestä. Nuoria selvästi kiinnostaa, mitä maidolle tapahtuu meijerissä ennen kuin se päätyy kaupan hyllylle sekä millaista työ käytännössä on, Maunuksela kertoo.



– Tuotekehitys on myös sitä osaamista, jota alalla tarvitaan tulevaisuudessakin, Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Maiju Korhonen täydentää.



Monelle nuorelle se, mitä kaikkea ruokien ja juomien valmistukseen liittyy, on vierasta. Yritysvierailuilla alan monipuolisuus yllättää vuosi toisensa jälkeen.

– Kun kerromme toiminnastamme, nuoret yllättyvät sen laajuudesta. Makeistehdas ei ole vain makeisten valmistusta ja pakkaamista – siihen kytkeytyy paljon erilaista osaamista. Kerromme nuorille meillä tarjolla olevista työtehtävistä, joihin he voivat halutessaan opiskella: varastotyö, rekkakuski, tuotannonsuunnittelu, tuotekehitys, markkinointi, verkkokauppa, myyntiedustaja, myyntipäällikkö, vientipäällikkö, taloushallinto, tilaustenkäsittely, laatupäällikkö, tehtaanmyymälöiden myyjät, hyllyttäjät ja konsulentit, Mäntymäki kuvaa.

Vaikka ala tarjoaa jo nyt tehtäviä laidasta laitaan, ETL:n selvityksen mukaan tulevaisuudessa monialaisen osaamisen tarve kasvaa.



– Sen lisäksi, että ala tarjoaa paljon erilaisia työtehtäviä monilla eri koulutustaustoilla, myös yksittäiset työtehtävät ovat monipuolisia. Selvityksemme mukaan tulevaisuudessa moniosaajuuden tarve lisääntyy entisestään. Esimerkiksi prosessien ja automaatiojärjestelmien ymmärrystä sekä datan hyödyntämisosaamista ja teknologiaosaamista tarvitaan lisää, Korhonen tarkentaa.



Mikä on Maistuva Päivä?



Maistuva Päivä -teemaviikko on Elintarviketeollisuusliiton ja jäsenyritysten yhdessä järjestämä tapahtuma, jossa kouluryhmillä on mahdollista tutustua elintarvikkeita valmistaviin yrityksiin eri puolella Suomea ja saada tietoa alasta. Yritysvierailut on suunnattu erityisesti 7.-8-luokkaisille nuorille. Vierailujen sisältö vaihtelee yrityskohtaisesti. Tänä vuonna teemaviikko järjestetään 13.–24.5.

Maistuva Päivä -yritysvierailukohteet 2024

Arla Oy, Sipoo

Atria Oyj, Nurmo

Fazer Oy, Vantaa

HKScan Finland Oy, Vantaa ja Rauma

Juustoportin meijeri ja liikennemyymälä, Jalasjärvi

Lantmännen-yritykset Vaasan Oy ja Lantmännen Cerealia Oy, Helsinki

Meira Oy, Helsinki

Oy Halva Ab, Vantaa

Oy Hartwall Ab, Lahti

Oy Lantmännen Unibake Finland, Hyvinkää

Saarioinen Oy, Valkeakoski

Suomen Sokeri Oy, Kirkkonummi

Valio Oy, Helsinki, Lapinlahti, Seinäjoki, Suonenjoki ja Turenki



