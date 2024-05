Yhteisviranomaisen perusteltu päätelmä Abo Wind Oy:n Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Lapinlahti ja Iisalmi)

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankealue sijaitsee Lapinlahden kunnan pohjoisosassa Horsmanmäen lounaispuolella noin 7 km Lapinlahden kuntakeskuksesta koilliseen Iisalmen vastaisen kuntarajan välittömässä läheisyydessä. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria. Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Päätelmä on laadittu aiemmin nähtävillä olleen YVA-selostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen oman lisätarkastelun pohjalta.

Hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten merkittävyystaulukko vaihtoehdoittain ja vaikutusalueittain. Arvioituja vaikutuksia on kuvattu myös sanallisesti. Yhteysviranomainen pitää yhteenvetoa hankkeen vaikutuksista asianmukaisena.

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeella merkittäviä ympäristövaikutuksia

Hankkeen keskeisimmiksi vaikutuksiksi voidaan arvioida yhteisvaikutukset hankealueen pohjoisrajalle sijoittuvan Tielammen tuulivoimahankkeen kanssa. Erityisesti melu-, välke- ja maisemavaikutukset muodostuvat yhteisvaikutuksiltaan varsin merkittäviksi. Lisäksi hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava yhteysvaikutukset myös läheisen Savolan tuulivoimahankkeen kanssa, joka on jo edennyt kaavoitusvaiheeseen. Melu- ja välkemallinnuksissa on huomioitu yhteisvaikutukset viereisen Tielammen tuulivoimahankkeen kanssa. Yhteysviranomainen muistuttaa perustellussa päätelmässään, että meluvaikutusten vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa. Eri hankkeiden läheisyyden takia yhteysviranomainen suosittaa, että hankkeesta vastaavat omalta osaltaan pyrkivät yhteensovittamaan hankkeidensa suunnittelu- ja arviointityötä.

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Vaikutukset nousevat merkittäviksi hankealueen laajuuden ja sijainnin takia. Hankkeen toteutuessa pääosin metsätalouskäytössä olevan hankealueen maankäyttö muuttuu pysyvästi tai pysyväisluonteisesti teollisempaan suuntaan. Eri hankevaihtoehtojen vaikutukset ovat hyvin samantyylisiä ja eroavat vaikutuksiltaan lähinnä vain rajautuen maantieteellisesti pienemmälle alueelle, vaihtoehdon VE2 ollessa vaikutusalueeltaan pienempi.

Voimaloiden lukumäärästä ja suunnittelusta korkeudesta johtuen hankkeella voidaan arvioida olevan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia maisemaan. Maisemavaikutukset ovat merkittävimmät erityisesti Väisälänmäen kansallismaiseman ja Peltosalmen-Kirmanjärven ja Lahdenperän kulttuurimaiseman osalta. Kaavoitusvaiheessa on mahdollista vielä tarkastella, onko hankkeen maisemallisia vaikutuksia tarpeen lieventää voimaloiden lukumäärää vähentämällä ja/tai niiden enimmäiskorkeutta rajoittamalla.

Lisäksi yhteysviranomainen arvioi hankkeella olevan kohtalaisia vaikutuksia luontoon, huomioiden hankkeen laajuus. Jatkosuunnittelussa on riittävin selvityksin ja tarpeen vaatiessa hankesuunnitelmaa muokkaamalla varmistuttava mm. siitä, että hankkeesta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia alueen pesimälinnustolle, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille tai uhanalaisille ja/tai rauhoitetuille kasvilajeille tai luontotyypeille, kuten vesiluonto, lähteet purot ja norot.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/isopetajamakituulivoimaYVA