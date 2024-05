Espoo-Jukola 2028 suunnistetaan Espoon ja Kirkkonummen metsissä

Espooseen ja Espoon Suunnalle myönnetty vuoden 2028 Jukolan ja Venlojen Viesti tunnetaan jatkossa nimellä Espoo-Jukola 2028. Tapahtuman nimi otetaan virallisesti käyttöön tulevana viikonloppuna, kun Espoon Suunta isännöi sprinttisuunnistuksen suomenmestaruuskilpailut Espoossa Tapiolan alueella.

Jukola on yksi niistä urheilukilpailuista, jotka vahvistaa Espoon asemaa houkuttelevana ja monipuolisena tapahtumakaupunkina.

“Jukolan Viesti sopii erinomaisesti luonnonläheiseen Espooseen, hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Espoo on aktiivinen urheilukaupunki ja olen usein todennut, että parhaiten onnistumme myös liikkumiseen kannustamisessa, kun teemme sitä yhdessä urheiluseurojen ja koko yhteisön kanssa. Suurissa urheilutapahtumissa jaetaan elämyksiä, kokemuksia ja innostusta ja toivonkin, että kisan tunnelma ja näkyvyys tartuttavat liikkumisen kipinää myös tuleville suunnistuksen harrastajille”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo.

"Jukolan viestin ainutlaatuinen tunnelma ja yhteisöllisyys ovat jo itsessään kokemisen arvoisia. On hienoa saada Espooseen tapahtuma, joka kokoaa kaiken tasoiset liikkujat luontoon, sillä Espoo on ehdottomasti Suomen luontoliikunnan pääkaupunki. Jukolassa on samaa henkeä kuin Espoo liikkuu -yhteisössä", kertoo Espoon elinvoimajohtaja Mervi Heinaro.

Heinaro muistuttaa, että Espoossa on huikeat puitteet ulkoilla metsissä, merellisessä luonnossa tai jopa kansallispuiston erämaassa. Monipuolisia harjoitusmaastoja löytyy sekä kuntoilijoille että huippusuunnistajille, jotka valmistautuvat Espoo-Jukolaan.

Espoon Suunnalle kunniatehtävänä 2000 talkoolaisen voimannäyte

Jukolan ja Venlojen Viestin järjestäjäseurana toimiva Espoon Suunta on yksi Suomen johtavista suunnistusseuroista ja isännöi tulevana viikonloppuna sprinttisuunnistuksen suomenmestaruuskilpailut Espoon Tapiolassa.

“On sanomattakin selvää, että haluamme olla osa Jukolan ja Venlojen Viestin upeaa tarinaa ja järjestää Jukolan Espoossa”, sanoo seuran puheenjohtaja Riina Korjamo.

Hän muistuttaa, että Jukola-projekti on valtava mahdollisuus espoolaiselle ja koko suomalaiselle suunnistukselle. Yli miljoonassa ihmisellä on kotoaan alle 30 minuutin matka tulevaan Jukolan kylään.

Samalla Jukolan saaminen Espooseen avaa sekä suunnistukselle että espoolaiselle liikunnalle ja yritysyhteistyölle ainutlaatuisia ja innovatiivisiä mahdollisuuksia. Lajin ja tapahtuman synnyttämä positiivinen kierre tarkoittaa espoolaisille ja kirkkonummelaisille lapsille ja nuorille entistä parempia mahdollisuuksia harrastaa suunnistusta sekä tavoitella kilpailullisia unelmia.

"Espoon Suunnan seuraava tavoite SM-sprintin jälkeen on avata erilaisista talkoo- ja vastuutehtävistä kiinnostuneille mahdollisuus ilmoittautua Jukolan vapaaehtoistehtäviin", Korjamo kertoo.

Jukolan ja Venlojen Viestit keräävät kesäkuisen viikonlopun aikana yhteen maailman parhaat suunnistajat sekä kaikki suunnistuksesta ja luonnosta nauttivat liikunnan harrastajat. Jukolan kylästä löytyy aikanaan kaikki pienen kaupungin palvelut ravintoloista, kenttäsairaalasta, kaupoista, saunasta ja keskusaukiosta alkaen. Espoo-Jukola 2028 tulee olemaan myös helppojen yhteyksien päässä, sillä tapahtuma-alueen vieresssä kulkee E18-moottoritie.

Tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus on aikaisempien tapahtumien vaikuttavuuslaskelmien mukaan nykyisellään noin 6-7 miljoonan euron välillä.

Espoo-Jukola 2028 nostaa uudenlaisia ajatuksia suunnistajien kartoille

"Meillä oli useita erilaisia nimivaihtoehtoja pöydällä, mutta lopulta halusimme kunnioittaa strategista kumppaniamme Espoon kaupunkia, koska se on merkittävällä tavalla mukana mahdollistamassa upean tapahtuman saamisen pääkaupunkiseudulle", kertoo kilpailujohtaja Kari-Pekka Seppänen seuran päätöksen taustoista.

Seppäsen mukaan Espoo nimenä on varmasti tunnettu sekä kotimaassa että ulkomailla ja kaupungin nimen ottaminen tapahtuman nimeen kertoo jokaiselle isäntäkaupungin ilman epäselvyyksiä.

Espoo-Jukola 2028 -tapahtuman brändiä, äänensävyä, värejä ja muun muassa graafista muotokieltä on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Espoon Suunnan suunnistajien ja markkinointiviestinnän ammattilaisten kanssa. Pohjana on seuran jäsenien kanssa toteutettu arvokeskustelu espoolaisuudesta ja Espoon Suunnan arvoista ja unelmista.

"Markkinointiviestinnän ja brändäämisen ammattilaiset Jani Halme Toinen PHD:sta ja Art Director Reetta Haanpää mainostoimisto Kuubista tiimeineen ovat haastaneet meidät suunnistajat ajattelutyössä uudella lailla ja johdattaneet Espoo-Jukola 2028 -tapahtumaa rohkeaan ja uudenlaiseen ajatteluun ja suunnannäyttäjän rooliin", kertoo Espoo-Jukola 2028 -markkinointitiimiä vetävä Harri Hollo mielenkiintoisesta brändityön prosessista.

Espoolainen neljän vuoden projekti on Hollon mukaan todella iso mahdollisuus tuoda lajia uudella tavalla niin suunnistajien kuin laajan yleisön tiedoisuutteen Espoossa ja kaupungin rajojen ulkopuolella.

"Espoo-Jukola 2028 -tapahtumassa yhdistyvät kaikki suunnistamisen ja nykyespoolaisuuden hyvät puolet. Se on nykyaikainen, avoin ja rohkeasti uudistuva. Samaan aikaan suomalainen, uussuomalainen ja kansainvälinen. Kaikesta tekemisestä – myös markkinoinnissa – henkii tapahtumalle ja lajille ominainen yhteisöllisyys", kiteyttää tapahtuman markkinointiviestinnän brand bookia luomassa ollut Jani Halme Toinen PHD:sta.

Jukolan viestin kaikki oikeudet omistaa Kaukametsäläiset ry. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa ja kehittää ainutlaatuista Jukolan Viestin brändiä ja tapahtumaa.