Avotulentekokielto voimassa koleasta säästä huolimatta

Maastopalot ovat työllistäneet Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta viimeisen viikon aikana. Päivystävä päällikkö haluaa muistuttaa, että kaikenlainen avotulen teko on kielletty, kun maastopalovaroitus on voimassa. Varoitustermistöä on uudistettu niin, että käytössä on entisten ruohikko- ja metsäpalovaroitusten sijasta nyt vain yksi yhteinen termi ”maastopalovaroitus”.