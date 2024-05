Aluehallintovirasto on tehnyt päätökset HM-Asunnot Oy:n ja KKF-Saneeraus Oy:n poistamisesta välitysliikerekisteristä

Aluehallintovirasto teki päätöksen Helsingin kaupungin pelastustoimelle asetetun päävelvoitteen ja uhkasakon ensimmäisestä osasta 8.5.2024 10:56:44 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastellut Helsingin alueen pelastustoimen toimintavalmiuden kehittymistä asetetun päävelvoitteen mukaisesti. Päävelvoite on jaettu neljään osaan, joista kullakin on oma määräaika. Tarkastelun kohteena olevan ensimmäisen osan määräaika oli vuoden 2022 loppuun mennessä. Päävelvoitteessa määritellyistä riskiruuduista 25 %:ssa toimintavalmius oli korjattava hyväksyttävälle tasolle määräaikaan mennessä. Tehdyn tarkastelun perusteella päävelvoitteen ensimmäinen osa on toteutunut vaaditusti, eikä aluehallintovirasto tuomitse uhkasakon ensimmäistä osaa maksettavaksi.