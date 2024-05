Uutuuskirjan väite: johtajuuden uudistamistarve on polttava

Johtajuuden uudistumistarve on ilmeinen, jopa polttava. Samalla on kyse suuresta mahdollisuudesta.

Juha Koskisen mukaan tilanne muuttuu vain uudella ajattelulla ja toimintatavoilla. Tarvitaan inklusiivista johtajuutta, jossa yhteinen hyvä peittoaa itsekkyyden. Tarvitaan johtajia, jotka ovat tehtäväänsä ennemminkin päteviä kuin vain halukkaita.

Juha Koskisen kuudes strategisen oppimisen aihepiiriä käsittelevä kirja muuttaa käsityksiämme johtajuudesta ja oppimisesta sen ajurina. Syvällisyyden lisäksi kirja on käytännönläheinen, ja tarjoaa lukuisia työkaluja hyvästä johtajuudesta kiinnostuneille.

Kirjan julkistustilaisuudessa pe 17.5.2024 klo 12–13 Henna Peltola, LähiTapiola Group HRD manager, haastattelee kirjailijaa.

Julkistustilaisuuden striimiin voi ilmoittautua linkistä: https://ajantieto.fi/koulutus/strateginen-oppiminen-johtajuuden-uudistaja-kirjan-julkistus/

Esimakua aihepiiristä saa haastattelusta (n. 11 min): https://www.youtube.com/watch?v=btoflqgeybc

Sähköiset arviointikappaleet ja kirjailijan haastattelupyynnöt: jaana.koskinen@ajantieto.fi

Kuka?

Juha Koskinen (s. 1959) on tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja. Hän on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista startup-yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on nykyajan metsästäjä-keräilijä ja monien liemien kokki, DI ja VTM.

Itseäni liikkeessä pitävä suuri haaste ja motivaattori on inhimillisen ja aikaansaavan työelämän rakentaminen. Kirjan lukijoiden kautta toivon meidän kulkevan askel askeleelta tähän suuntaan.

- Juha Koskinen