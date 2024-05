Hallitus linjasi kansaneläkkeen maksun lakkauttamisesta ulkomaille – Kela jatkaa toistaiseksi eläkkeiden maksua normaalisti

Kela kehittää neurokirjon lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautumista 10.5.2024 10:01:47 EEST | Tiedote

Kela aloittaa yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat neurokehityksellisiin häiriöihin liittyvää kuntoutusta oikeassa vaiheessa. Projektin taustalla on voimakas kasvu Kelan neuropsykiatrisiin kuntoutuspalveluihin hakeutuneiden määrässä. Ensisijainen vastuu neurokirjon lasten ja nuorten hoidosta ja kuntoutuksesta on hyvinvointialueilla, ja myös koulun tukitoimet ovat keskeisiä.