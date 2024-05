Suomen Punainen Risti on mukana avaamassa Punaisen Ristin kenttäsairaalaa Gazaan

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) avaa yhteistyössä yhdentoista maan Ristien kanssa kenttäsairaalan Rafahiin Gazassa.

– Sairaala auttaa vastaamaan mittaviin terveydenhuollon tarpeisiin, joita meneillään oleva konflikti on aiheuttanut. Avattava kenttäsairaala täydentää vaurioitunutta ja osittain toimintakyvytöntä paikallista terveydenhuoltoa, ja siinä on mahdollista hoitaa noin 200 potilasta päivittäin, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Kenttäsairaalaoperaatiolla tuetaan Palestiinan Punaisen Puolikuun tekemää avustustyötä. Palestiinan Punaisen Puolikuun työntekijät ja vapaaehtoiset ovat antaneet ensiapua ja tarjonneet apua kiireellistä hoitoa tarvitseville Gazan asukkaille konfliktin kärjistymisestä alkaen.

Suomesta lähteneet ammattilaiset työskentelevät osana kansainvälistä tiimiä

60-paikkaisessa kenttäsairaalassa voidaan tehdä kiireellisiä leikkauksia sekä hoitaa synnytyksiä, vastasyntyneitä, lapsia, äitejä ja gynekologisia vaivoja. Sairaalan yhteydessä toimii päivystyspoliklinikka. Kenttäsairaalassa pystytään arvioimaan hoidon kiireellisyys ja tarve sekä vastaamaan myös tilanteisiin, joissa hoidettavaksi tulee odottamatta kerralla suuri määrä potilaita.

Kenttäsairaalassa työskentelee noin 30 hengen kansainvälinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, psykososiaalisen tuen asiantuntijoita, eri alojen lääkäreitä, kuten kirurgeja ja anestesiologeja sekä tekniikan, logistiikan ja sairaalahallinnon ammattilaisia. Kenttäsairaalan henkilökunta koostuu operaatioon osallistuvien Punaisten Ristien avustustyöntekijöistä, paikallisesta henkilökunnasta sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean työntekijöistä.

Suomen Punainen Risti on toimittanut kenttäsairaalaan röntgenlaitteiston, vesitankkeja ja pesualtaita. Kenttäsairaalassa työskentelee Suomen Punaisen Ristin lähettäminä muun muassa anestesialääkäri, sairaanhoitajia ja sairaalahallinnon asiantuntija.

Sairaalat täynnä potilaita ja turvaa hakevia

Gazan asukkailla on vaikeuksia saada tarvitsemaansa kiireellistä hoitoa. Avun tarve on kasvanut huomattavasti ja toimivien sairaaloiden määrä on merkittävästi vähentynyt. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan enää vain 33 % Gazan 36 sairaalasta ja 30 % Gazan terveyskeskuksista on jossain määrin toimintakykyisiä. Yhä toimivat sairaalat ovat täynnä potilaita, ja tarvikkeista ja resursseista potilaiden hoitamiseen on pulaa. Lisäksi sairaala-alueille hakeutuu kodeistaan paenneita ihmisiä, jotka etsivät suojaa iskujen ja taisteluiden keskellä.

Sairaaloiden lääkärit ja hoitajat ovat työskennelleet kellon ympäri jo kuukausien ajan. Hoitokapasiteetti on venytetty äärimmilleen.

– Sairaaloihin saapuvilla on vakavia vammoja ja komplikaatioita, jotka olisi pitänyt hoitaa jo päiviä aikaisemmin. Amputaatiot ovat yleisiä. Kroonisia ja vakavia sairauksia, kuten diabetesta, sydänsairauksia, keuhkokuumetta ja leviäviä tartuntatauteja, ei ehditä hoitamaan asianmukaisesti, koska sairaaloiden on priorisoitava kriittisesti haavoittuneiden hoito. Erilaiset vatsataudit, ihosairaudet ja hengitystieinfektiot leviävät nopeasti puhtaan veden, sanitaation ja ruoan puutteen vuoksi, Saarikoski kertoo.

Iskut vaikeuttavat avustustyötä ja terveydenhuoltoa

Paikallisiin sairaaloihin ja hoitohenkilökuntaan kohdistuneet iskut ovat romahduttaneet terveydenhuoltojärjestelmää merkittävästi. Avustustyöhön osallistuvien toiminta Gazassa on vaikeaa ja vaarallista.

Palestiinan Punaisen Puolikuun avustustyötä tekevistä 17 on menehtynyt iskuissa työtehtävissään. Punaisen Puolikuun useat ensiapukeskukset, Al-Amalin ja Al Qudsin sairaalat ovat kärsineet merkittäviä tuhoja ja 25 ambulanssia on tuhoutunut. Palestiinan Punainen Puolikuu jatkaa menetyksistään huolimatta avustustyötään vastatakseen Gazassa asuvien ihmisten terveydenhuollon tarpeisiin.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea muistuttaa konfliktin osapuolia jatkuvasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisesta, kuten sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan suojelemisesta.

– Sairaaloiden tulee olla turvapaikkoja, joissa pelastetaan ihmishenkiä. Yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua pelkäämään joutuvansa tapetuksi sairaalavuoteessaan, eikä yhdenkään terveydenhuollon ammattilaisen pitäisi joutua vaarantamaan henkeään pelastaessaan muita, Saarikoski muistuttaa.

Kenttäsairaala on jatkoa paikallisen terveydenhuollon tuelle, jota Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on tehnyt Gazassa yli 15 vuoden ajan. Komitean kirurginen tiimi on työskennellyt viimeisten kuukausien ajan European Gaza Hospital -sairaalassa. Mukana kirurgisessa terveystiimissä on myös Suomen Punaisen Ristin lähettämä anestesialääkäri. Lisäksi Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on tukenut muita alueen sairaaloita.

Kenttäsairaala on osa laajempaa Suomen Punaisen Ristin avustustoimintaa Gazan-Israelin konfliktista kärsivien auttamiseksi. Apu on ollut muun muassa avustustyöntekijöitä ja rahallista ja materiaalista tukea kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioihin. Avustustoimintaa rahoitetaan Suomen ulkoministeriön ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoin.

