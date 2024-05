Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 20

Ma 13.5. klo 17

Heikki Halila: Professori ja valtiomies Toivo Mikael Kivimäki (Warelia)

Toivo Mikael Kivimäki (1886-1968) oli oman aikansa merkkihenkilö: raskaan sarjan poliitikko ja tunnustettu yliopistomies.

T. M. Kivimäki nousi kansan syvistä riveistä yhteiskunnan eliittiin ja toimi urallaan nousujohteisesti asianajajana, vaikutusvaltaisena pankkimiehenä, kansanedustajana, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professorina ja moninkertaisena ministerinä.

Professori Heikki Halilan teos on ensimmäinen elämäkerta T. M. Kivimäestä. Siinä paneudutaan kattavasti Kivimäen henkilökuvaan lapsuudesta ja nuoruudesta aina tieteellisen ja poliittisen uran voimallisiin vuosiin ja niiden jälkeisiin vaiheisiin. Halila tarkastelee Kivimäen monipuolista elämäntyötä asiantuntevasti eri suunnista. Lisäksi hän avaa kiinnostavasti myös Kivimäen persoonaa ja yksityistä elämää erityisesti Berliinin lähettiläsaikana ja vaativina vankilassaolovuosina.

Elämäkerta perustuu laajaan arkistotutkimukseen, ja se sisältää paljon uutta tietoa sekä Kivimäen elämäntyöstä että Suomen historian ratkaisevista vaiheista. Kattavana lakimies- ja valtiomieselämäkertana teos on tarkoitettu kaikille Suomen historiasta, henkilö- ja poliittisesta historiasta sekä asianajajakunnan vaiheista ja yliopistoelämästä kiinnostuneille lukijoille.

Halilaa haastattelee Jukka Kekkonen.

Ti 14.5. klo 17

Katri Merikallio ja Roosa Himma: Meitä ette murra (Into) JULKKARIT

Runsas kaksi vuotta sitten Afganistanin naiset olivat otsikoissa säännöllisesti. Talibanin hirmuvalta oli tekemässä heidän elämästään sietämättömän. Sitten tulivat uudet kriisit, ja afgaaninaiset unohtuivat.

Katri Merikallion ja Roosa Himman tuore kirja ”Meitä ette murra” on kertomus seitsemästä rohkeasta afgaaninaisesta, jotka uhmaavat hirmuhallintoa.

Silmiä avaavassa kirjassa seitsemän afgaaninaista kertoo, mitä tapahtui, kun uutiskamerat kääntyivät toisaalle ja Taliban aloitti sodan naisia vastaan. Valtiovarainministeriöstä ulos heitetty Munisa Mubariz lähti marssimaan kaduille naisten mielenosoitusten kärkeen. Yliopistoon naisilla ei ollut enää asiaa, mutta Hawa koettaa opiskella verkon kautta. Fatema yritti turhaan saada työnsä poliisina takaisin ja pelkää nyt turvallisuutensa puolesta. Omaa vastaanottoaan pitävä gynekologi Amina puolestaan lohduttaa yhä nuorempia teiniäitejä samaan aikaan, kun toimittaja Latifa tasapainottelee johtamallaan naisten radiokanavalla.

Periksi ei halua antaa myöskään turvakodin johtaja Mahbouba Seraj, joka lensi YK:hon vaatimaan maailman maita puolustamaan afgaani- naisten oikeuksia. YK:ssa päättäjiä painostaa myös maanpakoon joutunut ihmisoikeusjohtaja Sima Samar.

Katri Merikallio (s. 1961) on tietokirjailija ja palkittu toimittaja, joka työskenteli pitkään Suomen Kuvalehdessä.

Roosa Himma (s. 1994) on sosiologian maisteriopiskelija, joka on syventynyt opinnoissaan afgaaninaisten tilanteeseen.

Kirjailijoita haastattelee Yleisradion pitkäaikainen ulkomaantoimittaja Erja Tuomaala. Mukaan keskustelemassa myös Suomessa asuva lääkäriksi valmistuva Zahra Alimy.

Ke 15.5. klo 17

Sirpa Puhakka ja Sari T. Tiiro: Rakkauden riekaleita – Omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa (Rosebud) JULKKARIT

Hoitoa ja hoivaa on siirretty vuosikymmenten kuluessa poliittisilla päätöksillä ihmisille itselleen ja heidän läheisilleen. Omaishoitajien työ korvaa jo usein kotihoitoa, ympärivuorokautista hoivaa ja jopa sairaalahoitoa. Omaishoitajien työn arvioidaan säästävän useita miljardeja vanhushoivan kustannuksia. Sirpa Puhakan ja Sari T. Tiiron uutuuskirja RAKKAUDEN RIEKALEITA - Omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa osoittaa, kuinka Suomi olisi ilman omaishoitoa nykyistäkin syvemmässä hoivakriisissä.

To 16.5. klo 17

Jaana-Mirjam Mustavuori : Afrikka muutti olohuoneeseeni (Momentum)

Tietoteos "Afrikka muutti olohuoneeseeni – Arkea ja juhlaa kahden kulttuurin rajalla" on ajankohtainen omaelämäkerrallinen teos kahden kulttuurin kohtaamisesta. Lämpimän henkilökohtaisesti kirjoitettu teos on maahanmuuttajan vaimon omakohtaista ihmettelyä kahden kulttuurin avioliitosta ja arjen monikulttuurisuudesta, mutta samalla se on myös tarkkanäköinen kuvaus maahanmuutosta, erilaisuuden kohtaamisesta ja siitä, miten kulttuuri meitä kaikkia muovaa.

Mustavuoren puoliso muutti Beninistä Suomeen vuonna 2016. Suomessa asuu kaikkiaan lähes 500 000 maahanmuuttajaa, joista suurin osa on muuttanut Suomeen rakkauden ja perheen perässä. Tämä teos on kaikille, joiden lähipiirissä, naapurustossa tai työpaikalla on ulkomailta Suomeen muuttaneita. Se on kaikille, jotka tekevät töitä maahanmuuttajien parissa, tutkivat maahanmuuttoa tai ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja muista kulttuureista. Tämä on kirja maailmanmatkaajille ja kansainvälistä työtä tekeville, mutta myös rakkaustarinoiden ystäville ja arjen antropologeille.

Jaana-Mirjam Mustavuori on vapaa kirjoittaja, kääntäjä ja kehotietoisuuskouluttaja. Hän on kirjoittanut useita teoksia muun muassa hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Koulutukseltaan Mustavuori on juristi ja hän on aiemmin toiminut muun muassa tutkijana sekä työskennellyt lähes 20 vuoden ajan ihmisoikeus-, kehitys- ja ympäristöjärjestöissä.

Haastattelija: Anni Immonen

Pe 17.5. klo 17

Satu Leisko: Varjotarha (Avain) JULKKARIT

Varjotarha on Ihmisenhaltija-trilogian toinen osa, ja se jatkaa Tuulin ja Ossianin tarinaa. Tuuli on lähtenyt kotoaan, pieneltä Kuustenkylältä dramaattisten tapahtumien jälkeen, jotta saisi uuden alun. Menneisyys varjostaa Tuulin yrityksiä elää tavallista elämää, ja yliluonnollinen piirittää häntä. Tuulin ystävätkään eivät ole aivan sitä, miltä näyttävät. Tuulin ihastuksen, vaaraa tihkuvan Ossianin ja muun Kuustenkylälle jääneen joukon elämään Tuuli on jättänyt jäljet, joita kukaan heistä ei voi unohtaa. Ossian yrittää seurata sydäntään, mutta sen kuunteleminen osoittautuu hankalaksi. Vapaus voi löytyä odottamattomista paikoista, myös Ossianin omasta menneisyydestä.

Samaan aikaan Varjotarha-romaanin kanssa on ilmestynyt selkomukautus trilogian ensimmäisestä osasta, Ihmisenhaltijasta.

Kustannustoimittaja Katja Jalkanen haastattelee kirjailija Satu Leiskoa. Kirjailija signeeraa teoksiaan, ja samassa yhteydessä on mahdollista saada kirjoihin julkkarien signeerausleima. Tarjolla on pientä purtavaa ja juotavaa.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava