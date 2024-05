Kesäkuussa Kulttuurikulmassa nähdään maalaus- ja ikonitaidetta

Vuokko Malinen on psykologian tohtori ja psykoterapeutti, joka on työskennellyt psykoterapeuttina (perhe- ja paripsykoterapia) yli 40 vuotta. Hänen taideopintoihinsa sisältyy muun muassa Vedic art -opintoja. Vedic art on ruotsalaisen Curt Källmanin luoma taidekoulutusmuoto. Menetelmässä taiteilijan oma kokemus on tärkeä ja siinä painotetaan taiteilijan inspiraatiota. 17 prinsiipin tehtävänä on auttaa taiteilijaa tulemaan tietoiseksi luomisen mekanismeista ja löytämään syvemmän tietoisuutensa. Vedic Artin filosofian mukaan tarkoitus on, että kontrolloiva äly muuttuu luovaksi älyksi, jonka jälkeen prinsiipit voi unohtaa.

"Teokseni eivät ole kannanottoja, en myöskään pyri kuvaamaan ihmistä itseään, vaan elämää yleensä ja sen ihmeellisyyksiä mm. ihmisen itsekkyyttä ja tekojen seuraamuksia ja niiden vaikutuksia elämän monenlaisiin muotoihin; yhteiskunnalliseen, luontoon mm. ilmastomuutokseen ja sen seurauksiin. Käytän töissäni akryylivärejä ja maalaan joko kankaalle tai paperille.” Malinen kertoo.

Vuokko Maliselta on lisäksi ilmestynyt esikoisromaani Minne rakkaus yltää (Momentum Kirjat 2023), jonka kannessa on hänen maalauksensa ”Matkaajat vailla varjoa”.

Veijo Tuhkasaari on psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Hän on työskennellyt psykoterapeuttina 30 vuoden ajan ja on nyt eläkkeellä. Ikonimaalausta hän on muiden taideopintojensa ohella opiskellut Valamon opistossa opettajanaan ikonimaalari Mari Zabyshnyi. Lisäksi Tuhkasaari on maalannut syksystä 2011 lähtien Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan ikonimaalausryhmässä ohjaajanaan ikonimaalari Pasi-Mikael Huovinen.

”Opettajan ja ryhmän tuki on ollut merkittävä elementti kasvaessani ikonimaalariksi. Ikonimaalaus on siunattua työtä. Maalatessa ikonia Jumalan kunniaksi työ edellyttää pysähtymistä, hiljentymistä ja nöyryyttä. Ikonimaalarin oma hengellisyys heijastuu ikoneissa. Ikoni kutsuu katsojan rukoukseen.” Tuhkasaari kuvailee.

Ikkunoita-näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma-pe klo 11–18 ja la klo 10–15.

Tervetuloa!