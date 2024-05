Milla Granlund jatkoaikasankari 1700 katsojan edessä – Suomen nuoret pelaavat sunnuntaina MM-kullasta

Suomi oli avauserässä selkeä altavastaaja, mistä kertoo myös torjuntatilasto. Julia Saarinen joutui Suomen maalissa venymään pellon eteen kahdeksan kertaa, kun Eliska Svrckovalle toisessa päässä ei merkitty ensimmäistäkään. Erän ainoa maali nähtiin sen puolivälissä, kun Tšekki pääsi 2–1-hyökkäykseen ja Lucie Baldreichovan suora laukaus Andrea Breskan syötöstä painui sisään. Toisessa erässä Suomi pääsi jo paremmin peliin kiinni, mutta laadukkaat maalipaikat puuttuivat edelleen. Sellainen saatiin vasta erän viimeisellä minuutilla, kun Tšekille vihellettiin jäähy Milla Granlundin kampittamisesta. Suomi ei aikaillut vaan iski samasta tilanteesta tuomitusta vapaalyönnistä. Miisa Turunen syötti oikeaan laitaan ja Elsa Holopaisen jatkolaukaus suhahti Tšekin maalin etukulmaan.

Päätöserä eteni jälleen Tšekin komennossa, kunnes Suomi sen puolivälissä pääsi ensi kertaa johtoon. Pallo lipsahti tšekkipuolustajan lavasta omaan maalin edessä suoraan Elsa Holopaiselle, joka sipaisi sen alakulmaan. Vain kolme minuuttia myöhemmin oltiin kuitenkin jälleen tasoissa, kun Tšekki ryösti pallon Suomen maalin takana, suomalaiset ryntäsivät maalin kulmalla pallolliseen pelaajaan ja yksin jäänyt Julia Fuchsova sai lakaista tyhjään verkkoon lukemiksi 2-2.

Jatkoaikaa ehdittiin pelata vain 50 sekuntia, kun Suomi sai vapaalyönnin syvältä hyökkäysalueelta, ja erikoistilanne tuotti jälleen tulosta. Miisa Turunen syötti takaviistoon, ja Suomen kapteeni Milla Granlundin suora laukaus painui maalivahdin torjunnan kautta verkkoon.

– Hyvältä tuntui! Hallissa oli älyttömän hieno tunnelma koko ajan ja oli upea tunne saada ratkaista tällainen peli, Suomen jatkoaikasankari Milla Granlund tiivisti hikihaastattelussa.

– Tšekkiä vastaan on aina juuri tuollaista, väännetään paljon ja maalit ovat tiukassa. Voitto on sitten pienistä jutuista kiinni, ja oltiin mielestäni juuri tuon verran parempia.

Suomi painoi suurimman osan pelistä kahdella viisikolla, ja etenkin Milla Granlundin johtama ykkönen kellotti isot minuutit.

– Oltiin kovalla kuormalla ja kyllä tuolla juosta sai, mutta kun ajattelee, millainen peli on huomenna edessä, sen pelaa vaikka pää kainalossa.

Suomen päävalmentaja Simo Leppänen näki joukkueen parantaneen loppua kohden.

– Oltiin lopussa pikkuisen röyhkeämpiä ja tuo viimeinen vaparikin tuli siitä, kun lähdettiin haastamaan ja Milla painoi siitä maalin. Tasaiset porukat oli, molemmat joukkueet hyviä ja voitto pienistä asioista kiinni. Hirveätä painiahan tuo oli eikä välillä mitään sählyä.

Huomiseen MM-finaaliin Suomi lähtee haastajana hävittyään Ruotsille alkulohkossa selvästi 3-9.

– Pitää pelata niin, että tehdään niitä asioita mitä on sovittu. Alkusarjan kohtaaminen oli meiltä aivan ohipeli ja toivotaan, että he olettavat sen olleen parasta, mihin pystytään. Ruotsi on skoutattu aika hyvin ja tiedetään kyllä, mihin pitää iskeä, päävalmentaja lupasi.

Suomen U19-naisilla on ikäluokan tähänastisista kymmenestä MM-turnauksesta kaksi maailmanmestaruutta, kuusi hopeaa ja kaksi pronssia.

Salibandya, Lahti

U19-naisten MM-turnaus, välierä

Tšekki–Suomi 2-3 ja. (1-0, 0-1, 1-1, 0-1)

1. erä: 10.47 Lucie Baldreichova (Andrea Breska) 1-0,

2. erä: 39.39 Elsa Holopainen (Miisa Turunen) 1-1 yv.

3. erä: 49.09 Holopainen 1-2, 52.13 Linda Fuchsova (Anna Bruchackova) 2-2.

Jatkoaika: 60.51 Milla Granlund (Turunen) 2-3.

Torjunnat:

Eliska Svrckova Tšekki 0+3+2+0=5,

Julia Saarinen Suomi 8+4+6+0=18.

Jäähyt: Tšekki 2 min, Suomi 0min.

Erotuomarit: Daniel Hultberg ja Edo Sabanovic, Ruotsi.

Yleisöä: 1 704.

Suomen parhaana palkittiin Milla Granlund.