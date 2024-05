Kokoomuksen Kinnari torjuu SDP:n esittämät leikkaukset maatalouteen

”SDP tuntuu unohtaneen turvallisuuspoliittisen tilanteen, jossa elämme. Tässä maailmanajassa huoltovarmuuden rooli korostuu, eikä omavaraista ruuantuotantoa pidä lähteä vaarantamaan”, Kinnari sanoo.

Demokraatti-lehden mukaan SDP esittää maataloustukeen 250 miljoonan euron suoraa lisäleikkausta. Sähköistämisen tuesta leikattaisiin 150 miljoonaa, maatalouden energiaveron palautuksella kerättäisiin 30 miljoonaa, työkoneiden polttoaine veroa korotettaisiin 100 miljoonaa ja maankäytön muutosmaksulla kerättäisiin 100 miljoonaa.



”Alkutuotantoon kohdistuvat leikkaukset näyttävät olevan lähes miljardiluokkaa. Monet maatalousyrittäjät ovat jo valmiiksi ahtaalla, eivätkä ne kestäisi tämän mittaluokan säästöjä. Lopputulos olisi työllisyyden kannalta tuhoisa. Pahimmillaan myös ruokaturva olisi vaarassa”, Kinnari kuvaa.

Kinnarin mukaan SDP:n esityksistä näkyy heikko valmistelu, vaikutusarvioiden peittely ja ideologinen maaseutuvihamielisyys.

”SDP on kyhännyt kasaan puutteellisen määrän säästöpäätöksiä, joiden vaikutuksista reaalimaailmaan sillä ei ole mitään käsitystä. Näyttää siltä, että Hakaniemen toimistolla on tehty poliittinen valinta kosiskella Kallion hipsteriäänestäjien suosiota. Sama linja on ollut kuultavissa jo aiemmin eduskunnassa, kun SDP:n puheenvuoroissa on vaadittu maataloudesta leikkaamista”, Kinnari kertoo.



Petteri Orpon hallitus keskittyy erityisesti ruokaturvan parantamiseen ja maataloustukia pyritään kohdistamaan nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon. Samalla maaseudun kehittämisen osalta tehdään 137,5 miljoonan euroa säästöohjelma CAP-suunnitelmaan. Lisäksi yleinen julkisen hallinnon säästöohjelma kohdistuu myös maataloussektorin virastoihin.



”Tiukassa taloustilanteessa hallitus hakee säästöjä kaikilta sektoreilta siltä osin, kun se on suinkin mahdollista ja perusteltua huoltovarmuudesta tinkimättä. Maatalous on mukana talkoissa, kohtuullisessa määrin. Kokoomukselle kotimaisen ruokatuotannon turvaaminen on kuitenkin arvo itsessään, eikä sen vaarantaminen ole meille vaihtoehto”, Kinnari päättää.