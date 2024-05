SDP:n Suhonen: Hallitus suojelee vain rikkaita muista piittaamatta

Hallitus lähettää 100 000 uutta ihmistä toimeentulotukiluukulle, tuhannet joutuvat muuttamaan kodeistaan asumistukileikkausten vuoksi ja ikäihmisiltä vähennetään hoivahenkilökuntaa.

– Tilalle oikeistohallitus tarjoaa muutamaa senttiä halvempia oluttölkkejä. Samaan aikaan hallituksen erityissuojeluksessa olevat vuorineuvokset patistavat suomalaisia ottamaan itseään niskasta kiinni, Suhonen huomauttaa.

Hallitus on vakuuttanut, että kaikki laarit, jopa laarien pohjat, on käyty läpi, kun taloutta on yritetty tasapainottaa. Totuus on tästä kaukana.

– Suomi velkaantuu kymmenen miljardin euron vuosivauhtia, mutta miljardien yritystuet jätettiin täysin rauhaan. Kaikista rikkaimmille kohdistuva listaamattomien yritysten huojennettu osinkoverokohtelu jäi täysin rauhaan, Suhonen päättää.