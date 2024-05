Loppuunmyyty Lahden Suurhalli jännitti Suomen puolesta – U19-naisten taistelu päättyi MM-hopeaan

Turnauksen kokonaiskatsojamäärä 15 941 katsojaa on sekin U19-kisojen kaikkien aikojen suurin.

Suomi sai jo avauserässä pallon maaliin, mutta Milla Granlundin osuma katsottiin korkealla mailalla tehdyksi. Ruotsi sen sijaan onnistui erän viime sekunneilla, kun Moa Kareståhl sai pallon tuupattua Mira Markströmille ja tämän laukaus ohitti Julia Saarisen. Toisessa erässä kiskaisi Ellen Lundin Ruotsille toisen maalin, ja kolmannen alussa Elin Dominicus pommitti vapaalyönnin jälkeen jo 3-0.

Kuusi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa nosti pitkällä syötöllä kaksin Julia Saarisen kanssa vapautettu Mira Markström Ruotsille jo neljännen maalin, mutta maalivahdin penkille vetänyt Suomi nostatti vielä jännitettä loppukirillään. Iida Sinkko napautti ilmasta sinipaidoille avausmaalin ruotsalaisten protestoidessa mailan korkeutta, ja kolme ja puoli minuuttia ennen loppua Elsa Holopainen pommitti kertaalleen peitetyn laukauksensa paluupallosta taka-alakulmaan jo 4-2. Siihen maalinteko tänään kuivui eikä ero supistunut edes Suomen jatkaessa kuudella viittä vastaan.

– Aika paljon parannettiin pitkin turnausta ja varsinkin torstain pelistä ja kaikki jätettiin tänään tuonne, Suomen päävalmentaja Simo Leppänen mietti.

– Aika laadukkaita maalipaikkoja luotiin ja kuusi-vitosella vasta saatiin palloa maaliin, siihen me varmaan tämä hävittiin. Ekassa erässä varsinkin päästiin ylivoimalle ja viisi-kolmoselle. Maalintekopeli tämä on. Ruotsi oli maalinteossa edellä kun tekivät neljä ja me vain kaksi, mutta monella osa-alueella oltiin edellä mutta ei saatu niitä sitten tuonne taululle kumuloitua.

Päävalmentaja kiitti joukkueensa esitystä.

– Iso hatunnosto joukkueelle, pystyivät parantamaan koko viikon ja selättämään sen mörön, joka torstaista tuli mutta tänään ei vain riittänyt. Viikko oli nousujohteinen, ja eilinen oli tosi kova peli kaiken alkulohkon paineen jälkeen. Saatiin se hoidettua ja kasattua tähän rivit ja tänään ryhdikäs esitys.

Erityiskiitos lähti vielä loppuunmyydyn Lahden Suurhallin kotiyleisölle.

– Se oli ihan hirveä voimavara koko kisojen ajan ja huipentui tähän päivään. Lisää vain kotikisoja.

Suomella on ikäluokan 11 MM-turnauksesta nyt yhteensä kaksi maailmanmestaruutta, seitsemän hopeaa ja kaksi pronssia.

Salibandya, Lahti

U19-naisten MM-turnaus, loppuottelu

Ruotsi–Suomi 4-2 (1-0, 1-0, 2-2)

1. erä: 19.54 Mira Markström (Moa Kareståhl) 1-0.

2. erä: 32.46 Ellen Lundin (Markström) 2-0.

3. erä: 46.03 Elin Dominicus (Julia Nilsson) 3-0, 53.27 Markström (Livia Svartvadet) 4-0, 54.43 Iida Sinkko (Elsa Holopainen) 4-1 im, 56.20 Holopainen 4-2 im.

Torjunnat:

Louranna Jakobsson Ruotsi 5+7+8=20,

Julia Saarinen Suomi 6+3+6=15.

Jäähyt: Ruotsi 2×2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Erik Hasselberg ja Christian Friemel, Sveitsi.

Yleisöä: 1 965.

Suomen parhaana palkittiin Julia Saarinen.