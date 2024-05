Tietokeskus jatkaa vahvan kasvun tiellä - Jari Niskasta Tietokeskuksen hallituksen puheenjohtaja

”Olen innoissani liittyessäni osaksi Tietokeskuksen kasvutarinaa. Yhtiö on saavuttanut johtavan aseman Suomen pk-sektorin IT-palveluntarjoajana ja nyt on aika entisestäänkin kiihdyttää kasvutahtia. ” Jari Niska kommentoi.



”Haluan kiittää hallituksen puheenjohtaja Timo Hiltusta yhteisistä vuosista ja merkittävästä panoksesta ja sitoutumisesta Tietokeskuksen menestykseen.” Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen sanoo.



”Samalla toivotan Jari Niskan lämpimästi tervetulleeksi vauhdittamaan Tietokeskuksen kasvua. Jarin vahva strateginen osaaminen IT-alan kasvuyrityksistä on meille arvokas voimavara ja odotan yhteistyötämme innolla.” Lipiäinen sanoo.



Vaaka Partners jatkaa Tietokeskuksen vahvan kasvun tukemista

Tietokeskuksen pääomistaja Vaaka Partners on saanut päätökseen järjestelyn, jossa sen tuoreimmasta rahastosta tulee Tietokeskuksen pääomistaja. Samalla eQ, yksi Suomen johtavista pääomarahastoihin sijoittavista varainhoitajista, tulee mukaan uutena sijoittajana.



”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa yhteistyötä Tietokeskuksen kanssa. Tietokeskus on kehittynyt valtakunnalliseksi IT-palvelutarjoajaksi, jolla on erinomainen asiakas- ja työntekijätyytyväisyys. Nämä tekijät toimivat vahvana pohjana seuraavalle yhteiselle kasvuvaiheellemme” kommentoi Vaaka Partnersin osakas Panu Vuorela.



"Yhteinen matkamme on ollut menestyksekäs, ja arvostamme suuresti Vaakan jatkuvaa tukea strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme vakiinnuttaneet asemamme suurimpana kotimaisena pk-yritysten IT-palveluntarjoajana. Sitoudumme myös jatkossa pk-yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden IT-ympäristöjen jatkuvaan kehittämiseen. Jatkamme asiakkaidemme palvelemista yli 450 osaavan ammattilaisemme voimin ympäri Suomen" toteaa Janne Lipiäinen.