Kuinka selviytyä Euroopan halki seitsemässä päivässä ilman rahaa ja puhelinta?

Red Bull Can You Make It? -kilpailu haastaa kolmen hengen tiimit matkustamaan ilman rahaa ja puhelinta. Eri puolilta maailmaa tulevilla joukkueilla on seitsemän päivää aikaa selviytyä Euroopan halki käyttäen valuuttana ainoastaan Red Bull -tölkkejä. Matkan aikana tiimien tulee suorittaa erilaisia tehtäviä, samalla kun he kuvaavat vlogia matkastaan ja jakavat tämän muun maailman kanssa. Joukkueilla on käytössään yhteistyökumppanin puhelin, jolla he voivat ainoastaan kuvata sisältöä. Kilpailussa ei ole ainoastaan kyse siitä, mikä joukkue on ensimmäisenä maalissa, vaan tärkeintä on matkan aikana kerätyt kokemukset.

Joukkueet lähtevät matkaan ainoastaan 24 Red Bull -tölkin kanssa ja niiden avulla heidän tulee kattaa kaikki tarvittavat ruoka-, majoitus- sekä matkakustannukset, jotta he selviävät seuraavalla väliaikapisteelle, josta he voivat ansaita lisää Red Bullia valuutaksi. Tämän lisäksi joukkueiden tulee suorittaan erilaisia tehtäviä pitkin matkaa, joilla he kerryttävät pistesaldoaan kilpailun aikana.

Suomesta matkaan lähtee viisi tiimiä: Team Chili, Duckventures, Nordic Navigators, Polar Knights sekä vaikuttajatiimi Flying Finns. Vaikuttajatiimi ei osallistu itse kilpailuun, mutta kolmikko on mukana samoilla säännöillä kuin muut luomassa sisältöä seikkailun varrelta. Vaikuttajatiimissä ovat mukana Daniel Ahola, Julia Korpinen sekä Juuso ”TurunPug” Jokinen.

Red Bull Can You Make It? -kilpailu starttaa tiistaina 21. toukokuuta viidestä eri Euroopan kaupungista: Milano, Kööpenhamina, Budapest, Barcelona ja Amsterdam. Kilpailu päättyy Berliiniin, jossa joukkueiden tulee ylittää maaliviiva 27. toukokuuta.

Kaikki kilpailuun osallistuvat joukkueet löytyvät redbullcanyoumakeit.com -sivustolta ja samalta sivulta pystyt seuraamaan kilpailun etenemistä. Tämän lisäksi joukkueiden edesottamuksia on mahdollista seurata Red Bullin sosiaalisen media kanavilta.

Kyseessä mieletön seikkailu näille nuorille, jotka pääsevät kokemaan jotain täysin ainutlaatuista ja heillä jää varmasti monta unohtumatonta tarinaa kerrottavaksi loppuelämäksi!