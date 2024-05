Ukrainalaisen Obolon-panimon vehnäolut saapui Suomeen

Makumaailmaltaan Obolon Wheat Ale (4,7 %) sijoittuu saksalaisen ja belgialaisen vehnäoluen välimaastoon. Olut on kullankeltainen, mallaskeksinen ja raikkaan hedelmäinen. Obolon Wheat Ale sopii erityisesti kevyiden ja kesäisten aterioiden seuraksi ja piknik- ja grilliruokien kumppaniksi. Raikkaan hedelmäinen vehnäinen olut sopii mainiosti suomalaiseen kesään.



Suomalaiset ovat ottaneet ukrainalaispanimon oluet avosylin vastaan. Obolon Strong (8,6 %) on noussut Alkon myydyimmäksi ulkomaiseksi olueksi.



Vienti Ukrainan tukena



Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Obolon, joka on Ukrainan suurin virvoitus- ja alkoholijuomavalmistaja, menetti suuren osan vientimarkkinoistaan, mutta onneksi Euroopasta löytyi myös uusia vientimaita, joista yksi on Suomi.



Obolonin oluita maahantuovan Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja Henry Johansson on tehnyt yhteistyötä ukrainalaispanimon kanssa jo kaksi vuotta. Yhteistyö ei ole väliaikainen järjestely. Kauppasuhteet on luotu pidemmäksi aikaa, ja lopulta koittavan pitkäjänteisen jälleenrakentamisen tukeminen onnistuu parhaiten kauppasuhteiden kautta.



"Ukrainalaisilla on vahva usko tulevaisuuteen, eivätkä he anna sodan häiritä ajatusmaailmaansa tulevaisuuden suhteen. Oboloniin tuotteiden myyminen Suomessa on yksi konkreettinen tapa auttaa ukrainalaisia ja Ukrainan taloutta. Suomalaiset Obolonin ystävät ovat olleet merkittävässä roolissa Ukrainan tukemisessa. Olemme siitä erittäin kiitollisia" , kertoo Henry Johansson.





Obolon Wheat Ale on saatavilla ympäri Suomen S- ja K-ryhmän kaupoista.

Lisätietoja ja näytepyynnöt:

Henry Johansson, kaupallinen johtaja

henry.johansson@galatea.fi

+385 405229613