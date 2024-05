Angela Merkelin muistelmat julkaistaan suomeksi marraskuussa

Angela Merkel oli 16 vuotta hallitusvastuussa Saksassa, johti maata lukuisien kriisien halki ja löi toiminnallaan ja asenteellaan leimansa saksalaiseen ja kansainväliseen politiikkaan ja yhteisöön. Mutta ei hän kansleriksi syntynyt.

Yhdessä pitkäaikaisen poliittisen neuvonantajansa Beate Baumannin kanssa kirjoittamissaan muistelmissa Angela Merkel tarkastelee elämäänsä kahdessa saksalaisessa valtiossa – DDR:ssä ja jälleen yhdistyneessä Saksassa.

Kirjassaan Merkel kertoo ennennäkemättömän omakohtaisesti lapsuudestaan, nuoruudestaan ja opinnoistaan DDR:ssä sekä dramaattisesta vuodesta 1989, jona Berliinin muuri murtui ja hänen poliittinen elämänsä alkoi.

Muistelmissaan Merkel ottaa lukijan mukaansa tapaamisiin ja keskusteluihin maailman johtajien kanssa sekä valaisee merkittävien kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten käännekohtien kautta havainnollisesti ja teräväpiirteisesti sitä, miten omaa aikaamme leimaavia ratkaisuja tehtiin.

Hänen kirjansa tarjoaa ainutlaatuisen näköalan vallan ytimeen – ja on päättäväinen puolustuspuhe vapauden puolesta.

”Mitä vapaus minulle merkitsee? Tämä kysymys on askarruttanut minua koko elämäni ajan. Tietenkin poliittisesti, sillä vapaus edellyttää demokraattisia oloja, ilman demokratiaa ei ole vapautta, ei oikeusvaltiota, ei ihmisarvojen turvaamista. Mutta kysymys askarruttaa minua toisellakin tasolla. Vapaus – minulle se on myös omien rajojeni luotaamista ja omille rajoilleni menemistä. Minulle vapaus on sitä, ettei lakkaa oppimasta, ettei tarvitse pysähtyä vaan että saa jatkaa eteenpäin, senkin jälkeen, kun politiikka on jäänyt taakse”, Angela Merkel sanoo.

”Angela Merkel on ehdottomasti yksi Euroopan lähihistorian tärkeimmistä poliitikoista, ja hänen muistelmiensa julkaisu on merkittävä tapaus myös poliittisen historiankirjoituksen kannalta. Tammelle on suuri kunnia saada kustantaa teos Suomessa”, Tammen kustannuspäällikkö Markku Aalto sanoo.

Angela Merkel, Saksan liittotasavallan liittokansleri vuosina 2005–2021, oli ensimmäinen nainen vaikutusvaltaisimmassa virassa, joka tällä maalla on antaa. Vuonna 1954 Hampurissa syntynyt Merkel varttui DDR:ssä, missä hän opiskeli fysiikkaa ja väitteli luonnontieteiden tohtoriksi, ja tuli valituksi vuonna 1990 Saksan liittopäiville. Vuosina 1991–1994 hän toimi naisasia- ja nuorisoministerinä, 1994–1998 ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministerinä, 2000–2018 Saksan kristillisdemokraattisen unionin puheenjohtajana. Vuonna 2021 Merkel päätti poliittisen uransa.

Teoksen suomentavat Tähti Schmidt, Kari Koski ja Kirsimarja Tielinen. Kirjan suomalainen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.

