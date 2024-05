ŌURA aloittaa yhteistyön Gigantin kanssa ja laajentaa Pohjoismaiden vähittäiskauppaan

ŌURA on tunnettu älysormuksestaan, joka tarjoaa yksilöllistä terveysdataa, oivalluksia ja päivittäistä ohjausta. Oura-jäsenyys edistää terveellisiä elämäntapoja ja tekee hyvinvoinnista ja palautumisesta tietoisen, päivittäisen tavan. Lääketieteellisin standardein validoitu Oura-sormus on yksi markkinoiden tarkimmista puettavan teknologian tuotteista. Yrityksille Oura For Business yhdistää yksilöllisen hyvinvoinnin kollektiivisiin tuloksiin tekemällä suorituskyvystä mitattavaa, toiminnallista ja saavutettavaa. ŌURA on perustettu Suomessa ja sillä on toimistot Oulussa, Helsingissä, San Franciscossa ja San Diegossa. ŌURA on kerännyt yli 350 miljoonan dollarin rahoituksen, ja sen arvo on 2,55 miljardia dollaria. www.ouraring.com