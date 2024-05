Uudistunut uudistuu - Ikaalinen Span kehittäminen jatkuu näyttävillä askelilla

Ikaalinen Spa & Resortia on kehitetty systemaattisesti jo kolme vuotta uusien omistajien ja uuden johdon voimin. Tavoitteena on luoda Ikaalinen Spa & Resortista Pohjoismaiden mielenkiintoisin kylpylälomakohde. Jo käynnissä olevien kehityshankkeiden lisäksi on laitettu vireille alueen kaavan uudistaminen, mikä mahdollistaa koko alueen korkeatasoisen ja pitkäjänteisen kehittämisen.