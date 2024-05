Tehy, SuPer ja Erto: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut eivät etene – lakkovaroitus kuvantamisessa tehtävään työhön

SuPer: Hallituksen päätös rokotusoikeuden laajentamisesta on oikea 26.4.2024 08:40:25 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen hallituksen päätökseen, jolla rokotusoikeutta laajennetaan. Jatkossa muun muassa lähi- ja perushoitajilla on oikeus antaa rokotuksia yli 18-vuotiaille. – On luontevaa, että lähi- ja perushoitajat terveydenhuollon ammattihenkilöinä saavat jatkossa lisäkouluttautumisen ja osaamisen varmistamisen jälkeen antaa rokotuksia, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.