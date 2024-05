Sarjakuvataiteilija Sami Makkosen Sielujen kutoja paljastaa Suomen syrjäseutujen pimeän puolen

Like julkaisee Will Trent -menestyssarjasta tunnetun Karin Slaughterin hyytävän uutuustrillerin 16.5. 8.5.2024 09:54:50 EEST | Tiedote

Karin Slaughter on aikamme menestyksekkäimpiä rikoskirjailijoita. Hän on kirjoittanut yli 20 New York Timesin bestselleriä ja hänen teoksiaan on myyty maailmanlaajuisesti huikeat yli 40 miljoonaa kappaletta. Sen yön jälkeen on Slaughterin odotettu uutuus, joka julkaistaan Liken kustantamana. Georgian osavaltioon sijoittuva Will Trent -trillerisarja tunnetaan myös televisiosta.