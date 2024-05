Seutu+ joukkoliikenteen vuorot vähenevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa syysaikataulukauden 2024 alusta lähtien

Seudullisen joukkoliikenteen ylläpitämiseen on valtakunnallisesti myönnetty pitkään vakiintunut vuotuinen määräraha. Summa on jaettu yhdeksälle ELY-keskukselle kaupunkien ja kaupunkiseutujen ulkopuolisen liikenteen hankintaan. Viimeisten neljän vuoden aikana ELY-keskusten ylläpitämän seutuliikenteen hankintaan on kohdennettu lisämäärärahoja. Lisämäärärahoilla on katettu koronavuosien aiheuttamaa matkustajatulojen katoa sekä polttoaineen hintojen noususta johtuvaa kustannusten kasvua. Viime vuosina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käytettävissä ollut määräraha on ollut noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Seudullisen joukkoliikenteen määrärahoissa tullaan palaamaan vuoden 2019 tasolle, joka tarkoittaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella noin 1,6 miljoonan säästötavoitetta nykytilaan verrattuna. Vähennykset pyritään pitämään maltillisina ja kohdentamaan siten, että työ-, opiskelu- ja välttämättömät asiointimatkat sujuvat jatkossakin. Säästötarve on niin huomattava, että vaikutuksia matkustajien liikkumiseen väistämättä tulee.

Turun seudun kohteissa vähennyksiä syyslukukauden 2024 alusta

Turun seutuliikenteen bussilinjat ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenneviranomaisen hankkimasta liikenteestä vuoromääriltään suurimmat. Vuoromäärien vähennysten suunnittelu aloitetaan Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun, Uudenkaupungin sekä Paraisten ja saariston bussilinjoista. Näiden linjastojen osalta vähennyksiä tullaan toteuttamaan syysaikataulukauden 2024 alusta. Muiden seutulinjojen karsimiseen edetään asteittain.

Seutuliikennettä hankitaan julkisten tarjouskilpailujen kautta yhteysväleittäin n. 3–5 vuoden välein. Julkisen talouden säästöpaine on ollut nähtävissä joitain vuosia ja siksi seutuliikenteen kohteita on hankintavaiheessa supistettu jo ennakoiden muutamien vuosien ajan. Tarvittavaa säästöä ei kuitenkaan saada aikaan pelkästään tällä tavoin.

Seudullisen linja-autoliikenteen kustannustaso on noussut

Seudullisen linja-autoliikenteen hankintakustannukset ovat korkeammat kuin viisi vuotta sitten. Polttoaineiden hintakehitys näkyy suoraan linja-autoliikenteen tarjoushinnoissa. Vaikka tilanne on tasaantunut v. 2022 koetusta piikistä, dieselin hinta on selkeästi korkeammalla kuin v. 2019. Myös yleinen energian hinnan nousu välittyy linja-autoalalle tärkeisiin korjaamo- ja rengaskustannuksiin.

Samalla kun kustannustaso on noussut, seutuliikenteen lipputuloista kertyvä tulo on vähentynyt. Monet kaupunkiliikenteen toimijat ovat raportoineet, että matkustus on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Seudullisessa liikenteessä kehitys on ollut hitaampaa. Etätyöstä ja -opiskelusta on tullut uusi normaali ja se näkyy säännönmukaisen pendelöinnin vähentymisenä. Tämä on vähentänyt kertyvää lipputuloa ja osaltaan heikentänyt julkisin varoin hankitun joukkoliikenteen taloutta.

Liikenteen muutoksista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin

Syyskauden aikataulujen ja vuorojen vähennysten suunnittelu ovat parhaillaan käynnissä, mutta tässä vaiheessa emme pysty vielä tarkkaan kertomaan, mitä vuoroja tullaan vähentämään. Syksyn 2024 ajokauden aikataulut julkaistaan viimeistään heinäkuun puoliväliin mennessä. Tiedotamme vuorokohtaisista muutoksista tarkemmin kesän aikana. Lisäksi ELY-keskuksen joukkoliikenneviranomainen informoi tulevista muutoksista Seutu+ sivustolla.

Kulloinkin voimassa oleva seudullisen liikenteen tarjonta näkyy reittioppaassa ja aikataulupalvelussa. Kesän 2024 aikataulut on julkaistu Seutu+ sivustolla.

Seudullisen liikenteen järjestäjistä

Joukkoliikenneviranomaiset järjestävät julkisin varoin kustannettua joukkoliikennettä. Yhdeksän ELY-keskusta toimii joukkoliikenneviranomaisina kaupunkien ja kaupunkiseutujen ulkopuolisella alueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii vastuuviranomaisena Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa Turun ja Porin seudullisten viranomaisten sekä Salon ja Rauman ulkopuolisella alueella. ELY-keskukset saavat toiminnalleen rahoituksen valtion talousarvion momentilta Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen. ELY-keskusten joukkoliikenteen määräraha on valtion talousarviossa ollut pitkään noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Koronapandemian ja energian kallistumisen vaikutuksia linja-autoliikenteeseen on paikattu lisätalousarvioista myönnetyillä lisämäärärahoilla n. 10 miljoonaa euroa per vuosi. Hallitusohjelman mukaan joukkoliikenteeseen ei ole enää luvassa lisärahoitusta ELY-keskusten joukkoliikenteen määrärahoissa ollaan siten palaamassa vuoden 2019 tasolle, joka tarkoittaa noin 10 miljoonan euron säästötavoitetta nykytilaan verrattuna.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen Ely-keskus, projektipäälliköt Markus Kivelä, p. 0295 022 007, Soile Koskela p. 0295 022 798 ja Antti Setälä p. 0295 022 816.